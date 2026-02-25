Дочь Трампа затмила Меланию своим луком на важном мероприятии (фото)

Иванка Трамп появилась в Конгрессе в стильном дорогом костюме

Во вторник, 24 февраля, в США состоялось ежегодное послание президента Дональда Трампа к Конгрессу. На этом важном мероприятии собрались практически все члены семьи политика. Была среди них и его старшая дочь Иванка Трамп, которая буквально затмила первую леди Меланию.

Дело в том, что Иванка пришла на это важное мероприятие в стильном костюме от бренда Oscar de la Renta. Как пишет издание Irish Star, стоимость такого наряда около 7 тысяч долларов. Он состоит из серо-черной юбки-карандаш с эффектом омбре, и подходящего по цвету приталенного пиджака.

Семья Трампа в Конгрессе, 24 февраля 2026 года. Фото: Getty Images

В то же время Мелания Трамп на фоне Иванки выглядела куда скромнее. На ней был классический черный брючный костюм и белая блузка с воротником. Образ первой леди дополнял вечерний макияж и элегантная укладка.

Иванка, Барон и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Поддержать Трампа во впремя его выступления в Конгрессе пришла вся семья. Фото: Getty Images

Что известно о соперничестве Иванки и Мелании Трамп?

В американских таблоидах отношения между Меланией и Иванкой Трамп на протяжении многих лет описываются как "прохладные" или даже "враждебные". При этом представители обеих сторон официально отрицали наличие серьезных конфликтов. Хотя существуют несколько эпизодов, которые демонстрируют взаимную неприязнь между женщинами.

Так, например, во время первого президентского срока Трампа, когда Мелания не сразу переехала в Белый дом, Иванка фактически взяла на себя часть обязанностей первой леди. Она даже предлагала переименовать "Офис первой леди" в "Офис первой семьи", что, как сообщается, привело Меланию в ярость.

Мелания и Иванка Трамп враждуют еще с 2017 года. Фото: Getty Images

Еще один эпизод был во время инаугурации Трампа на первый срок президентства. Как рассказала бывшая подруга и советчица Мелании Стефани Уинстон-Волкофф в своей книге "Мелания и я", первая леди хотела сделать так, чтобы лицо Иванки не попало в кадр во время торжественной присяги Трампа на инаугурации. Мелания и ее помощники якобы детально выверяли углы камер, чтобы "отрезать" Иванку от ключевых исторических кадров.

Дональд, Мелания и Иванка Трамп, 2016 год. Фото: Getty Images

Также предполагалось, что Иванка Трамп стояла за скандалом с плагиатом речи Мишель Обамы, которую Мелания произнесла на съезде республиканцев в 2016 году. По версии Уинстон-Волкофф, помощники Иванки могли специально подсунуть этот текст, чтобы дискредитировать Меланию.

В СМИ также заметили, что во время второй инаугурации Трампа Иванка и Мелания никак не взаимодействовали, хотя стояли рядом. Предполагается, что причиной этого является взаимная неприязнь между женой и дочерью Трампа.

