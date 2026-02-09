Їй краще без Трампа? У фільмі про Меланію помітили цікаву деталь

У прокат вийшов документальний фільм "Меланія: 20 днів до історії"

У світовий прокат вийшла документальна картина про першу леді США "Меланія: 20 днів до історії". У ній показані епізоди з Меланією Трамп за 20 днів її життя в січні 2025 року, присвячених підготовці до інавгурації її чоловіка та поверненню до Білого дому після чотирирічної перерви.

У фільмі користувачі помітили цікаву деталь, яка може вказувати на те, що стримана і беземоційна перша леді почувається щасливішою, коли поряд немає її чоловіка Дональда Трампа. Про це пише The Mirror.

Меланія Трамп. Фото: Getty Images

Як розповідається у фільмі, Меланія найчастіше сама планує свій графік, чергуючи зустрічі, примірки та тихі моменти, переважно без чоловіка, який з’являється лише ненадовго. Як вважають глядачі, ці тихі моменти наодинці лише підкреслюють, що Меланія любить усамітнення і почувається в ньому краще, ніж на публіці чи поряд із Дональдом. Перша леді віддає перевагу структурованості свого розпорядку дня та контролю над ситуацією. Вона почувається найбільш комфортно в самотній обстановці, де приділяє увагу деталям.

Меланія Трамп вже вдруге стала першою леді США. Фото: Getty Images

За даними видання, підтверджує це припущення і експертка із поведінкової впевненості Шеллі Дар. Вона каже, що те, що багато хто сприймає як дискомфорт першої леді, насправді може бути чимось іншим.

Коли ми аналізуємо поведінку Меланії Трамп, може здатися, що вона сумує чи хвилюється, але насправді ми бачимо її стриманість пояснює експертка

За її словами, вміння Меланії Трамп триматися на публіці дуже контрольоване, нейтральне та обдумане. Вона просто стримана людина і може розслабитися лише наодинці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у кабінеті Меланії помітили цікаву жінку на картині. Вона схожа на всіх трьох дружин Трампа.