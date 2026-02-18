Працював з Януковичем і Трампом: що відомо про Пола Манафорта, який збирався просувати у президенти Залужного

Американський політтехнолог уже працював із українськими політиками

Пол Манафорт — впливовий американський політтехнолог та лобіст, який свого часу працював із Трампом та Януковичем. Тепер стало відомо, що свої послуги він пропонував і ексглавкому, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному, але той відмовився.

Що варто знати:

Пол Манафорт — відомий американський політтехнолог, який працював із президентами США та України

Він допоміг Віктору Януковичу прийти до влади, але пізніше був засуджений до США за фінансові махінації

Манафорт пропонував свої послуги Валерію Залужному, проте отримав відмову від нинішнього посла

"Телеграф" зібрав інформацію про те, хто такий Пол Манафорт і що відомо про його роботу з Януковичем і Трампом.

Фото: Getty Images

Пол Манафорт — що про нього відомо?

Пол Джон Манафорт народився в штаті Коннектикут 1 квітня 1949, зараз йому 76 років. Він закінчив Джорджтаунський університет, де отримав ступінь бакалавра в галузі бізнес-адміністрування та ступінь доктора права. Свою кар’єру Манафорт розпочинав у Республіканській партії. У 1970-х та 1980-х роках працював у виборчих штабах президентів Джеральда Форда та Рональда Рейгана.

Вже у 1980 році він став співзасновником лобістської фірми Black, Manafort & Stone. Компанія здобула популярність завдяки представленню інтересів як американських політиків, так і зарубіжних лідерів. В Україні про Пола Манафорта знають як про політтехнолога, який працював з Януковичем та "Партією регіонів".

Фото: Getty Images

Манафорт та робота з Януковичем

Пол Манафорт співпрацював з Віктором Януковичем близько 10 років — з 2004 по 2014 рік. Після поразки на президентських виборах 2004 року Манафорт допоміг Януковичу повністю змінити образ – навчив його правильно одягатися, виступати на публіці та працювати із західною пресою.

Під його керівництвом "Партія регіонів" успішно лідирувала на парламентських виборах, а сам Янукович переміг на президентських виборах у 2010 році.

Після Євромайдану, в 2016 році в Україні були оприлюднені дані з так званої "комори" Партії регіонів, де фігурували виплати Манафорту на суму близько 12,7 млн доларів готівкою, які не були офіційно задекларовані в США.

Фото: Getty Images

Манафорт і співпраця з Трампом

На початку 2016 року Пол Манафорт почав працювати у передвиборній кампанії Дональда Трампа. А з червня до серпня того ж року він обіймав посаду голови передвиборчого штабу. Після скандальної публікації у ЗМІ про його фінансові зв’язки з Януковичем та "Партією регіонів" Манафорт змушений був піти у відставку.

Фото: Getty Images

Після цього розслідуванням його діяльності та фінансових махінацій зайнявся американський спецпрокурор Роберт Мюллер. У 2018 році у цій справі Манафорта було засуджено за фінансові махінації та податкові злочини, пов’язані з його діяльністю в Україні. Наприкінці 2020 року Дональд Трамп повністю помилував Пола Манафорта.

Фото: Getty Images

Наразі, як з’ясували журналісти Associated Press, Пол Манафорт пропонував свої послуги політтехнолога для просування у президенти України Валерія Залужного. При цьому сам посол України у Великій Британії відмовляється обговорювати свої політичні амбіції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає обраниця друга Путіна Мединського. Вона одна з найбагатших дружин російських політиків.