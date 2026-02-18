Працював з Януковичем і Трампом: що відомо про Пола Манафорта, який збирався просувати у президенти Залужного
-
-
Американський політтехнолог уже працював із українськими політиками
Пол Манафорт — впливовий американський політтехнолог та лобіст, який свого часу працював із Трампом та Януковичем. Тепер стало відомо, що свої послуги він пропонував і ексглавкому, а нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному, але той відмовився.
"Телеграф" зібрав інформацію про те, хто такий Пол Манафорт і що відомо про його роботу з Януковичем і Трампом.
Пол Манафорт — що про нього відомо?
Пол Джон Манафорт народився в штаті Коннектикут 1 квітня 1949, зараз йому 76 років. Він закінчив Джорджтаунський університет, де отримав ступінь бакалавра в галузі бізнес-адміністрування та ступінь доктора права. Свою кар’єру Манафорт розпочинав у Республіканській партії. У 1970-х та 1980-х роках працював у виборчих штабах президентів Джеральда Форда та Рональда Рейгана.
Вже у 1980 році він став співзасновником лобістської фірми Black, Manafort & Stone. Компанія здобула популярність завдяки представленню інтересів як американських політиків, так і зарубіжних лідерів. В Україні про Пола Манафорта знають як про політтехнолога, який працював з Януковичем та "Партією регіонів".
Манафорт та робота з Януковичем
Пол Манафорт співпрацював з Віктором Януковичем близько 10 років — з 2004 по 2014 рік. Після поразки на президентських виборах 2004 року Манафорт допоміг Януковичу повністю змінити образ – навчив його правильно одягатися, виступати на публіці та працювати із західною пресою.
Під його керівництвом "Партія регіонів" успішно лідирувала на парламентських виборах, а сам Янукович переміг на президентських виборах у 2010 році.
Після Євромайдану, в 2016 році в Україні були оприлюднені дані з так званої "комори" Партії регіонів, де фігурували виплати Манафорту на суму близько 12,7 млн доларів готівкою, які не були офіційно задекларовані в США.
Манафорт і співпраця з Трампом
На початку 2016 року Пол Манафорт почав працювати у передвиборній кампанії Дональда Трампа. А з червня до серпня того ж року він обіймав посаду голови передвиборчого штабу. Після скандальної публікації у ЗМІ про його фінансові зв’язки з Януковичем та "Партією регіонів" Манафорт змушений був піти у відставку.
Після цього розслідуванням його діяльності та фінансових махінацій зайнявся американський спецпрокурор Роберт Мюллер. У 2018 році у цій справі Манафорта було засуджено за фінансові махінації та податкові злочини, пов’язані з його діяльністю в Україні. Наприкінці 2020 року Дональд Трамп повністю помилував Пола Манафорта.
Наразі, як з’ясували журналісти Associated Press, Пол Манафорт пропонував свої послуги політтехнолога для просування у президенти України Валерія Залужного. При цьому сам посол України у Великій Британії відмовляється обговорювати свої політичні амбіції.
