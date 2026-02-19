Трампа порівняли з гнилим апельсином через синець на тілі (фото)

У мережі обговорюють стан здоров’я американського президента

Дональд Трамп — президент США, який запевняє всіх, що він цілком здоровий і почувається чудово. Однак у мережі все частіше викликає питання стан 79-річного політика, який регулярно з’являється із дивними синцями на руках.

Так, у середу, 18 лютого, Дональд Трамп виступав на заході, присвяченому Місяцю історії чорношкірих, пише Irish Star. На свіжих фото звідти видно, що президент намагався приховати черговий синець на руці за допомогою косметичних засобів.

Новий синець на руці Трампа, прихований тоналкою. Фото: Getty Images

Пляма на руці, замазана тональним кремом або консилером, відрізняється від кольору шкіри, тому і впадає в око ще більше, ніж сам синець. Слід сказати, що це вже не перший випадок, коли Трамп намагається приховати синці на руках. А з’являється він із ними досить часто.

Синці на руках Трампа. Фото: Getty Images

Користувачі мережі почали обговорювати, що стало причиною цих синців і чому його грим такий недолугий і не збігається з відтінком шкіри.

Ось що писали користувачі в коментарях під постами про новий синець Трампа:

Як їм досі не вдалося знайти колір, який ідеально підходив би до його кольору шкіри, за останні кілька десятиліть?

Мене досі вражає, що вони не найняли когось, хто б зробив йому макіяж рук і зміг це приховати.

Схоже, знебарвлення руки Трампа є головним пунктом платформи демократів на 2026 рік.

Макіяж лише погіршує ситуацію. Ми знаємо хто робить йому макіяж?

Часте використання помаранчевого спрею для засмаги має побічні ефекти.

Це виглядає як погано нанесений макіяж. Йому слід було б просто показати нам синці.

Синці на руках Трампа. Фото: Getty Images

А один з користувачів просто прикріпив фотографію гнилого апельсина, порівнявши його з президентом, який, на думку інших користувачів, "гниє зсередини".

Трампа порівняли з гнилим апельсином. Фото: скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Пола Манафорта, який збирався просувати в президенти Залужного. Раніше він працював з Януковичем та Трампом.