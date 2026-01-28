Вдарився об стіл? Новий синець на руці Трампа викликав питання про його здоров’я (фото)

Стан здоров’я американського президента знову у центрі уваги ЗМІ

Дональд Трамп — американський президент, який уже вдруге обійняв цю посаду. Останнім часом у мережі і таблоїдах дедалі частіше обговорюють стан здоров’я 79-річного політика. Так, нещодавно на економічному форумі в Давосі увагу привернула дивна хода та накульгування Трампа, а тепер усіх стурбував новий синець на його руці.

Як пише видання Irish Star, синець на лівій руці Дональда Трампа помітили під час його звернення до виборців в Айові. На фото, зробленому крупним планом, на руці президента видно жовтуватий підшкірний крововилив, замазаний гримом або тональним кремом.

Трамп з синцем в Айові. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Уважні користувачі помітили, що поява синця на руці президента відбулася лише через кілька днів після того, як він літав у Давос. Сам він сказав, що синець з’явився через те, що він "зачепив" рукою стіл.

Трамп з синцем на лівій руці в Давосі на 22 січня 2026 року. Фото: Getty Images

Раніше подібний синець у Трампа був на правій руці. Тоді Білий дім в офіційних заявах прокоментував, що знак з’явився після сильного рукостискання президента. Однак такі синці, як вважають експерти, можуть з’являтися внаслідок прийому аспірину, який Трамп, за його словами, приймає, щоб запобігти "загущенню крові в серці".

Трамп із синцем на руці 22 січня в Давосі. Фото: Getty Images

Сам президент США заявляє, що він регулярно проходить медичні обстеження і їхні результати свідчать, що він у відмінному стані. Трамп не забуває при кожній нагоді згадати, що почувається чудово.

