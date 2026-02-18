Три великі плюси для України: Кулеба про підсумки Мюнхена-2026

На зустрічі були важливі сигнали

Мюнхенська конференція безпеки безпосередньо не вплинула на хід тристоронніх переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Проте є три важливі позитивні моменти, які приніс Мюнхен.

Що треба знати:

Кулеба впевнений, що Мюнхенська безпекова конференція пройшла для України дуже добре

Було ухвалене важливе рішення, що наближає членство України в ЄС

Для Європи потреба вирішувати складні питання переважила старі концепції та погляди

Європейці усвідомили, що треба дистанціюватися від США

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Перший важливий прояв, каже він, в тому, що навіть примирлива промова державного секретаря США Марко Рубіо не "заколихала європейців" і це дуже добре для України.

Вони їм ввічливо поаплодували дуже довго, з посмішками, але пішли далі будувати зброю і змінювати себе зсередини. Тобто, на мою думку, європейські еліти безповоротно погодили та сприйняли думку, що з Америкою не треба розривати, але треба потроху відбудовуватися, Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Запущено механізми, які наближають членство України в ЄС

Другий важливий момент полягає в тому, що було дано сигнали, що Європа готова "рухатися на на різних швидкостях всередині Європи", вважає Кулеба. Цю концепцію завжди відкладали, щоб не жертвувати єдністю Євросоюзу.

Але сьогодні потреба вирішувати складні питання переважила старі концепції та погляди. І ми почули офіційно оформлене рішення, що тепер буде Європа двох швидкостей. Тобто ті, хто хочуть рухатись кудись в якійсь сфері вперед швидше, ті будуть це робити. Для внутрішньої стійкості ЄС в моменті це несе низку викликів. Але стратегічно все буде добре, — сказав ексміністр

Це важливо для України, адже, по-перше, пришвидшує реалізацію оборонних проєктів і виробництво зброї в ЄС, яка потім буде надсилатися і до України. По-друге, це наближує рішення про зміну порядку ухвалення рішень в Європейському Союзі. Це, своєю чергою, відкриває двері для членства України в ЄС.

Давно обговорюється тема, що не можна все ухвалювати консенсусом і без нас уже це усвідомили. Але неможливо було уявити розширення Європейського Союзу на Україну, всі країни західних Балкан плюс Молдову без зміни процедур ухвалення рішень. І ось ця зміна запущена. І почався рух в той бік. І це дуже важливо, бо це дійсно наближає наше членство в ЄС, — пояснив Кулеба

Розвіяно міф про "втому від України"

Третій важливий висновок Мюнхена, на думку Кулеби — демонстрація неправдивості міфу, що Європа нібито втомилася від України. Саме Україна стоїть в центрі важливих кроків ЄС.

На тлі цього "роз'їзду" Америки та Європи, ухваленням в Європі рішення про початок реалізації проєкту "Європа двох швидкостей", якраз в центрі всього цього стоїть Україна. І це дуже-дуже важливо, тому що Україна не просто в фокусі, а в топфокусі. Наша єдність, згуртованість з зрештою Європи залишається сильною, Дмитро Кулеба

Ексміністр додав, що це зміцнює позиції всередині України, і дає більше впевненості нашій переговорній групі. Підсумовуючи, він сказав, що Мюнхенська безпекова конференція пройшла для України дуже добре.

