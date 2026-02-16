Головні висновки після Мюнхена: тимчасовий Трамп та нова Європа

США запропонували дружбу Європі, та чи не запізно?

Без перебільшення Мюнхенська безпекова конференція задає політичні тренди на рік і більше вперед. Минулоріч Європа поринула у шок після жорсткої промови віцепрезидента США Джей Ді Венса та провела місяці у переосмисленні власної ролі та способах відірватися від Вашингтона.

Цього разу Штати звернулися до європейців як до друзів. Та насправді сенс виступу Державного секретаря США Марко Рубіо мало чим відрізнявся від того, що доносив його колега.

Так, замість повчань Венса пролунали похвала та звернення до спільної історії, релігії, культури та цінностей континентів по обидва боки Атлантики.

Рубіо промовив важливі слова про небайдужість США щодо долі Європи та бажання бачити партнерів поруч сильними.

Однак під кольоровою обгорткою ховається гірка правда: Америка будує новий світовий порядок на основі "доктрини Трампа". Якщо друзі приєднаються — добре, якщо ж ні — так тому й бути.

США готові "кинути" Європу, якщо вона не зміниться заради спільного майбутнього. Однак чи поділяють європейські столиці американське бачення майбутнього? Не факт.

Про остаточний колапс цього токсичного шлюбу так само не йдеться. Європейці беруть на себе тягар власної безпеки, в тому числі — ядерної, як це ініціює Франція. Але американські війська та зброя досі забезпечують континенту критичний захист для стримування Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон у Мюнхені. Фото Getty Images

Як казав Рубіо, узи між США та Європою є надто міцними, аби розірвати їх назавжди. До того ж, європейці розуміють, що заради України та надії на закінчення війни, вони мають йти на компроміси з американцями.

Та ще один важливий висновок, який можна зробити з цьогорічного Мюнхена — що Трамп та його підхід до партнерів не є вічним. Мова не лише про проміжні вибори до Конгресу США, які можуть позбавити республіканців більшості. А й про президентські перегони 2028 року, які набирають обертів уже зараз.

Одним із найбільш медійних учасників цьогорічної конференції став головний політичний опонент президента США — губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом. Хоча йому природно бракує портфоліо у сфері зовнішньої політики, він не стримував себе в оцінках дипломатичних зусиль Трампа покласти край путінській агресії.

Також Ньюсом показово відвідав Український дім, який відчинив свої двері у Мюнхені. ЗМІ сфотографували губернатора на фоні "Шахеда", що є частиною виставки всередині будівлі.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Фото CNN

Паралельно колишня Державний секретар США Гілларі Клінтон активно підривала імідж Трампа, зображуючи його як "динозавра", за якого тримається власна партія.

Вона заявила: в разі поразки на листопадових виборах Трамп перетвориться на "пораненого динозавра", який буде ще небезпечнішим. Роль Європи — стояти на своїх пріоритетах та не оглядатися на хаос, що може відбуватися у Штатах.

Словом, демократи намагалися вкласти у голови європейців думку про те, що Трамп — явище тимчасове.

Девізом цьогорічної безпекової конференції був вислів "У процесі руйнування". І саме ці слова — точне відображення того, що відбувається навколо: старі альянси хиткі, старі правила не працюють, а світу, який ми знали, більше не існує.

Для кожної без виключення держави це означає одне: або брати відповідальність за власне майбутнє та безпеку, або залишатися заручником чужих настанов. "Змінюйся або помри, — як йдеться в роботі митця Олексія Сая в Українському домі. Це термінове українське послання до Європи.

Україна давно обрала свій шлях і щодня бореться за нього. Незалежність й стратегічна автономія, про яку так багато говорять — не абстрактне поняття, а конкретні дії. Готовність захищати свою землю, цінності та людей тут і зараз.