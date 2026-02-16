"Найгірший покер-фейс". Вираз обличчя головної дипломатки ЄС у Мюнхені став вірусним (фото і відео)
Дипломатка ледь стримувала свій скептицизм
Вираз обличчя очільниці дипломатії Євросоюзу Каї Каллас став одним з визначних моментів на Мюнхенській конференції. Видання Politico назвало її міміку під час виступу посла США в ООН Майкла Волтца "найгіршим покер-фейсом".
Що треба знати:
- На відміну від минулої мюнхенської конференції, цього року Штати звернулися до європейців як до друзів
- Однак попри приязний тон, сенс слів Державного секретаря США Марко Рубіо жорсткий
- Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила своє ставлення мімікою
Цей момент Politico віднесло до списку дев'яти моментів, які варто запам'ятати з цьогорічної безпекової конференції у Мюнхені. В об'єктив потрапило обличчя Каї Каллас, яка не змогла стримати скептицизму, коли Майкл Волтц "хвалився", що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито змогла зупинити багато воєн у всьому світі.
Реакція Каллас, яка стиснула губи та надула щоки, швидко стала вірусною та стала символом роздратування європейців американцями, — йдеться у статті
Дискусію Каллас та Волтца Politico назвало "Найбільший бій №1"
Розмову назвали "дратівливою". Каллас рішуче сперечалася з Волтцем з усіх питань — від суперечливої Ради миру для Гази, запропонованої Трампом, до ставлення Вашингтона до своїх союзників.
Коли, наприклад, Росія йде на війну, вона йде сама, бо в неї немає союзників; коли Америка йде на війну, тоді, знаєте, багато хто з нас йде з вами, і ми втрачаємо своїх людей, – сказала Каллас американцю, і зал підтримав її оплесками
Раніше "Телеграф" розповідав, що Кая Каллас потрапила в конфуз через підпис на фото. Вона переплутала двох німецьких посадовців, що й не дивно, адже вони схожі як близнюки.