"Найгірший покер-фейс". Вираз обличчя головної дипломатки ЄС у Мюнхені став вірусним (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Автор
Кая Каллас та Майкл Волтц Новина оновлена 16 лютого 2026, 11:44
Кая Каллас та Майкл Волтц. Фото Getty Images, Коллаж "Телеграф"

Дипломатка ледь стримувала свій скептицизм

Вираз обличчя очільниці дипломатії Євросоюзу Каї Каллас став одним з визначних моментів на Мюнхенській конференції. Видання Politico назвало її міміку під час виступу посла США в ООН Майкла Волтца "найгіршим покер-фейсом".

Що треба знати:

  • На відміну від минулої мюнхенської конференції, цього року Штати звернулися до європейців як до друзів
  • Однак попри приязний тон, сенс слів Державного секретаря США Марко Рубіо жорсткий
  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила своє ставлення мімікою

Цей момент Politico віднесло до списку дев'яти моментів, які варто запам'ятати з цьогорічної безпекової конференції у Мюнхені. В об'єктив потрапило обличчя Каї Каллас, яка не змогла стримати скептицизму, коли Майкл Волтц "хвалився", що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито змогла зупинити багато воєн у всьому світі.

Реакція Каллас, яка стиснула губи та надула щоки, швидко стала вірусною та стала символом роздратування європейців американцями, — йдеться у статті

Реакція Каллас на перерахування воєн, які нібито закінчили США
Реакція Каллас на перерахування воєн, які нібито закінчили США

Дискусію Каллас та Волтца Politico назвало "Найбільший бій №1"

Розмову назвали "дратівливою". Каллас рішуче сперечалася з Волтцем з усіх питань — від суперечливої ​​Ради миру для Гази, запропонованої Трампом, до ставлення Вашингтона до своїх союзників.

Кая Каллас на безпековій конференції у Мюнхені. Фото: Getty Images
Кая Каллас на безпековій конференції у Мюнхені. Фото: Getty Images

Коли, наприклад, Росія йде на війну, вона йде сама, бо в неї немає союзників; коли Америка йде на війну, тоді, знаєте, багато хто з нас йде з вами, і ми втрачаємо своїх людей, – сказала Каллас американцю, і зал підтримав її оплесками

