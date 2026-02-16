"Найгірший покер-фейс". Вираз обличчя головної дипломатки ЄС у Мюнхені став вірусним (фото і відео)

Дипломатка ледь стримувала свій скептицизм

Вираз обличчя очільниці дипломатії Євросоюзу Каї Каллас став одним з визначних моментів на Мюнхенській конференції. Видання Politico назвало її міміку під час виступу посла США в ООН Майкла Волтца "найгіршим покер-фейсом".

Що треба знати:

На відміну від минулої мюнхенської конференції, цього року Штати звернулися до європейців як до друзів

Однак попри приязний тон, сенс слів Державного секретаря США Марко Рубіо жорсткий

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила своє ставлення мімікою

Цей момент Politico віднесло до списку дев'яти моментів, які варто запам'ятати з цьогорічної безпекової конференції у Мюнхені. В об'єктив потрапило обличчя Каї Каллас, яка не змогла стримати скептицизму, коли Майкл Волтц "хвалився", що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито змогла зупинити багато воєн у всьому світі.

Реакція Каллас, яка стиснула губи та надула щоки, швидко стала вірусною та стала символом роздратування європейців американцями, — йдеться у статті

Реакція Каллас на перерахування воєн, які нібито закінчили США

Дискусію Каллас та Волтца Politico назвало "Найбільший бій №1"

Розмову назвали "дратівливою". Каллас рішуче сперечалася з Волтцем з усіх питань — від суперечливої ​​Ради миру для Гази, запропонованої Трампом, до ставлення Вашингтона до своїх союзників.

Кая Каллас на безпековій конференції у Мюнхені. Фото: Getty Images

Коли, наприклад, Росія йде на війну, вона йде сама, бо в неї немає союзників; коли Америка йде на війну, тоді, знаєте, багато хто з нас йде з вами, і ми втрачаємо своїх людей, – сказала Каллас американцю, і зал підтримав її оплесками

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кая Каллас потрапила в конфуз через підпис на фото. Вона переплутала двох німецьких посадовців, що й не дивно, адже вони схожі як близнюки.