Три больших плюса для Украины: Кулеба об итогах Мюнхена-2026

На встрече были важные сигналы

Мюнхенская конференция безопасности напрямую не повлияла на ход трехсторонних переговоров по прекращению войны России против Украины. Однако есть три важных положительных момента, которые принес Мюнхен.

Что нужно знать:

Кулеба уверен, что Мюнхенская конференция безопасности прошла для Украины очень хорошо

Было принято важное решение, приближающее членство Украины в ЕС

Для Европы потребность решать сложные вопросы перевесила старые концепции и взгляды

Европейцы осознали, что нужно дистанцироваться от США

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Первое важное проявление, говорит он, в том, что даже примирительная речь государственного секретаря США Марко Рубио не "убаюкивала европейцев" и это очень хорошо для Украины.

Они им вежливо поаплодировали очень долго, с улыбками, но пошли дальше строить оружие и менять себя изнутри. То есть, по моему мнению, европейские элиты безвозвратно согласовали и восприняли мнение, что с Америкой не надо разрывать, но надо понемногу отстраиваться, Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Запущены механизмы, приближающие членство Украины в ЕС

Второй важный момент состоит в том, что были даны сигналы, что Европа готова "двигаться на разных скоростях внутри Европы", считает Кулеба. Эту концепцию всегда откладывали, чтобы не жертвовать единством Евросоюза.

Но сейчас необходимость решать сложные вопросы перевесила старые концепции и взгляды. И мы услышали официально оформленное решение, что теперь будет Европа двух скоростей. То есть те, кто хотят двигаться куда-то в какой-то сфере вперед быстрее, будут это делать. Для внутренней устойчивости ЕС в данный момент это несет ряд вызовов. Но стратегически все будет хорошо, — сказал экс-министр

Это важно для Украины ведь, во-первых, ускоряет реализацию оборонных проектов и производство оружия в ЕС, которое затем будет отправляться и в Украину. Во-вторых, это приближает решение об изменении порядка принятия решений в Европейском Союзе. Это в свою очередь открывает двери для членства Украины в ЕС.

Давно обсуждается тема, что нельзя все принимать консенсусом и без нас это уже осознали. Но невозможно было представить расширение Европейского Союза на Украину, все страны западных Балкан плюс Молдову без изменения процедур принятия решений. И вот это изменение запущено. И началось движение в ту сторону. И это очень важно, потому что это действительно приближает наше членство в ЕС, — объяснил Кулеба

Развеян миф об "усталости от Украины"

Третий важный вывод Мюнхена, по мнению Кулебы, — демонстрация ошибочности мифа, что Европа якобы устала от Украины. Именно Украина находится в центре важных шагов ЕС.

На фоне этого "разъезда" Америки и Европы, принятием в Европе решения о начале реализации проекта "Европа двух скоростей", как раз в центре всего стоит Украина. И это очень важно, потому что Украина не просто в фокусе, а в топ фокусе. Наше единство, сплоченность с остальной Европой остается сильным, Дмитрий Кулеба

Экс-министр добавил, что это укрепляет позиции внутри Украины и дает больше уверенности нашей переговорной группе. Подытоживая, он сказал, что Мюнхенская конференция безопасности прошла для Украины очень хорошо.

Ранее "Телеграф" рассказывал о результатах третьего раунда переговоров между Украиной, США и Россией в Женеве. О них рассказал президент Украины Владимир Зеленский.