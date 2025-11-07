Рус

Улюбленого "коня" Путіна повернули у стійло. У Кремлі розповіли, куди подівся Лавров

Олена Руденко
Сергій Лавров та Володимир Путін Новина оновлена 07 листопада 2025, 14:05
Сергій Лавров та Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграф"

Багаторічний соратник підвів главу Кремля

У Кремлі прокоментували чутки, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров потрапив в немилість глави Росії Володимира Путіна. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Лавров продовжує виконувати обов'язки глави МЗС РФ.

Що треба знати:

  • З кінця жовтня Лавров зник з публічного простору у Росії
  • Він не був присутній на засіданні Ради безпеки РФ та втратив місце глави російської делегації на саміті G20
  • Пєсков прокоментував чутки, що Путін розгнівався на Лаврова за невдалу для РФ розмову з Марко Рубіо

Однак куди зник Лавров після невдалої телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, речник Кремля не розповів. Слова Пєскова цитують росЗМІ.

Я вам коротко відповім — у цих повідомленнях дійсності не відповідає нічого, — сказав Пєсков, додавши, що Лавров продовжує виконувати обов'язки міністра закордонних справ Росії

Лавров зник з публічного простору — що відомо

Російські ЗМІ звернули увагу, що Лавров був єдиним з постійних учасників Ради безпеки РФ, хто не був присутнім на засіданні 5 листопада. Також у Лаврова забрали посаду керівника російської делегації на саміті G20.

Сергій Лавров
Сергій Лавров є міністром закордонних справ РФ з 9 березня 2004 року

В мережі писали, що Лавров мав "серйозну розмову" з Путіним. Причиною нібито стала відмова американців від нового саміту між главою Росії та президентом США Дональдом Трампом.

Лавров 21 жовтня мав телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, в ході якого мав обговорити умови саміту Путін-Трамп в Будапешті. Однак Рубіо рекомендував адміністрації Трампа відмовитися від зустрічі. Щобільше, після цього США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойла", що стали першими з моменту повернення Трампа в Білий дім.

Як повідомляв "Телеграф", того ж дня Лавров зробив зухвалу заяву щодо припинення війни проти України.

#Росія #Сергій Лавров #Дмитро Пєсков #Зникнення