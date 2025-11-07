Улюбленого "коня" Путіна повернули у стійло. У Кремлі розповіли, куди подівся Лавров

Багаторічний соратник підвів главу Кремля

У Кремлі прокоментували чутки, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров потрапив в немилість глави Росії Володимира Путіна. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Лавров продовжує виконувати обов'язки глави МЗС РФ.

Що треба знати:

З кінця жовтня Лавров зник з публічного простору у Росії

Він не був присутній на засіданні Ради безпеки РФ та втратив місце глави російської делегації на саміті G20

Пєсков прокоментував чутки, що Путін розгнівався на Лаврова за невдалу для РФ розмову з Марко Рубіо

Однак куди зник Лавров після невдалої телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, речник Кремля не розповів. Слова Пєскова цитують росЗМІ.

Я вам коротко відповім — у цих повідомленнях дійсності не відповідає нічого, — сказав Пєсков, додавши, що Лавров продовжує виконувати обов'язки міністра закордонних справ Росії

Лавров зник з публічного простору — що відомо

Російські ЗМІ звернули увагу, що Лавров був єдиним з постійних учасників Ради безпеки РФ, хто не був присутнім на засіданні 5 листопада. Також у Лаврова забрали посаду керівника російської делегації на саміті G20.

Сергій Лавров є міністром закордонних справ РФ з 9 березня 2004 року

В мережі писали, що Лавров мав "серйозну розмову" з Путіним. Причиною нібито стала відмова американців від нового саміту між главою Росії та президентом США Дональдом Трампом.

Лавров 21 жовтня мав телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, в ході якого мав обговорити умови саміту Путін-Трамп в Будапешті. Однак Рубіо рекомендував адміністрації Трампа відмовитися від зустрічі. Щобільше, після цього США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойла", що стали першими з моменту повернення Трампа в Білий дім.

Як повідомляв "Телеграф", того ж дня Лавров зробив зухвалу заяву щодо припинення війни проти України.