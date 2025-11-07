Улюбленого "коня" Путіна повернули у стійло. У Кремлі розповіли, куди подівся Лавров
Багаторічний соратник підвів главу Кремля
У Кремлі прокоментували чутки, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров потрапив в немилість глави Росії Володимира Путіна. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Лавров продовжує виконувати обов'язки глави МЗС РФ.
Що треба знати:
- З кінця жовтня Лавров зник з публічного простору у Росії
- Він не був присутній на засіданні Ради безпеки РФ та втратив місце глави російської делегації на саміті G20
- Пєсков прокоментував чутки, що Путін розгнівався на Лаврова за невдалу для РФ розмову з Марко Рубіо
Однак куди зник Лавров після невдалої телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, речник Кремля не розповів. Слова Пєскова цитують росЗМІ.
Я вам коротко відповім — у цих повідомленнях дійсності не відповідає нічого, — сказав Пєсков, додавши, що Лавров продовжує виконувати обов'язки міністра закордонних справ Росії
Лавров зник з публічного простору — що відомо
Російські ЗМІ звернули увагу, що Лавров був єдиним з постійних учасників Ради безпеки РФ, хто не був присутнім на засіданні 5 листопада. Також у Лаврова забрали посаду керівника російської делегації на саміті G20.
В мережі писали, що Лавров мав "серйозну розмову" з Путіним. Причиною нібито стала відмова американців від нового саміту між главою Росії та президентом США Дональдом Трампом.
Лавров 21 жовтня мав телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, в ході якого мав обговорити умови саміту Путін-Трамп в Будапешті. Однак Рубіо рекомендував адміністрації Трампа відмовитися від зустрічі. Щобільше, після цього США запровадили санкції проти "Роснефти" і "Лукойла", що стали першими з моменту повернення Трампа в Білий дім.
Як повідомляв "Телеграф", того ж дня Лавров зробив зухвалу заяву щодо припинення війни проти України.