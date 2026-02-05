З дитинства сяяла на подіумах. Що відомо про модель Аліну Бойко із "файлів Епштейна" і як вона виглядає

Ім’я Аліни згадується у документах у період її неповноліття

Українська модель Аліна Бойко, чиє ім’я фігурує в опублікованих документах у справі Джеффрі Епштейна, зробила публічну заяву. Вона розповіла, що стала жертвою насильства і протягом близько 15 років намагалася добитися справедливості у судових інстанціях.

Що потрібно знати:

Аліна Бойко публічно заявила про тяжку травму з минулого

Ім’я моделі із Сум згадується у розсекречених матеріалах у справі Джеффрі Епштейна кілька разів

У наступні роки Бойко залишалася у модельному бізнесі

Бойко у зверненні в Instagram назвала те, що трапилося, однією з найважчих і травмуючих подій у своєму житті. За її словами, за цим були роки судів і боротьби. Вона наголосила, що поширення особистих даних постраждалих є незаконним і призводить до повторної травматизації. Модель повідомила, що її юристи вже роблять правові кроки, і закликала поважати її особисті межі.

Аліна Бойко із файлів Епштейна

У відкритих джерелах з’явилися нові матеріали, в яких у рамках справи Джеффрі Епштейна фігурують українські модельні агенції та деякі приватні особи. Серед опублікованих документів згадується дівчина на ім’я Аліна Бойко із Сум — учасниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт — 2010". У той період права на проведення конкурсу "Міс Всесвіт" належали нинішньому президентові США Дональду Трампу.

У файлах Епштейна згадується дівчина на ім'я Аліна Бойко

Згідно з відомостями з архівних файлів, ім’я Аліни Бойко зустрічається у листуванні, датованому 2006 роком, коли їй було 15 років. Для орієнтування в масиві документів використовуються ключові слова Sumy та Kharkivska 33. В архівах як екстрений контактний номер був вказаний телефон її матері. Загалом ім’я Аліни Бойко згадується у документах за період із 2006 по 2014 рік.

Аліна Бойко у юності. Фото: x.com/EuroMaydan

Як зараз виглядає Аліна Бойко

Згідно з інтерв’ю української моделі для L’Officiel у 2019 році, вона продовжувала працювати у модельному бізнесі. 2021 року в цьому ж виданні з’явилася інформація, що Бойко була вагітна другою дитиною.

2023 року Аліна в соцмережі Threads виставляла фото з-за кордону. Чи перебуває зараз модель в Україні — невідомо.

Аліна Бойко. Фото: officiel-online.com Аліна Бойко. Фото: officiel-online.com

Нагадаємо, що у файлах американського фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна знайдено не менше тисячі згадок про президента Росії Володимира Путіна. Також там "засвітилися" Жириновський, російська модель Ірина Шейк і не тільки.