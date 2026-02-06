Весілля з самою собою і роман із підопічною? Що відомо про особисте життя 30-річної співачки Jerry Heil

Навколо артистки ходять чутки про її нетрадиційні стосунки

Напередодні фіналу Національного відбору на Євробачення 2026, де Jerry Heil (вона ж Яна Шемаєва) виступить під номером 9 з потужним треком CATHARTICUS, увага публіки прикута не лише до її вокалу, а й до того, що відбувається у серці артистки.

Що потрібно знати:

У 2020 році 24-річна Jerry Heil публічно розповіла про свою цноту

Пізніше співачка здивувала шанувальників "весіллям із собою", а потім — фото з невідомим бойфрендом

Додаткову інтригу створили розмови про її можливі стосунки з підопічною лейблу

Попри те що співачка вважається однією з найбільш обговорюваних молодих зірок України, вона вважає за краще тримати особисте життя якомога далі від сторонніх. Лише зрідка артистка дозволяє публіці заглянути за лаштунки своєї приватності. При цьому в інтернеті періодично з’являються чутки про її нетрадиційну орієнтацію.

Незаймана у 24 роки

Шемаєва в інтерв’ю неодноразово зазначала, що вона не має сексуального досвіду. Більш докладно про свою недосвідченість вона розповіла у розмові з Машею Єфросиніною у програмі "Екзамен" у 2020 році. Тоді співачці було 24 роки.

Саме на цьому моменті, коли я розуміла, що все, ось зараз це станеться, я лякалася. І ще не було почуття, що це та людина, з якою б хотілося. У мене завжди було якесь таке почуття, що якщо ти не відчуваєш із людиною майбутнього, який сенс? Заради чого? Яна Шемаєва

Одружувалася з собою

2021 року співачка шокувала шанувальників фотографіями у весільній сукні. Jerry Heil виклала кадри, де освідчується у коханні до самої себе і цілує своє відображення у дзеркалі.

Здивованим підписникам у Instagram артистка пояснила, що не вона вигадала таку ідею — це явище навіть має офіційну назву — сологамію.

На заході це вже давно називається сологамією, класним кроком у стосунках із собою. Для мене це філософія, це про прийняття себе. Бо коли у родичів по таймінгу онуки та весілля, а в тебе інші пріоритети, виявляється, і тут є компроміс! Яна Шемаєва

Хлопець із США?

У 2023 році Jerry Heil опублікувала у своєму Telegram-каналі фото із загадковим молодим чоловіком, про якого раніше нічого не розповідала. Знімки з коханим були зроблені у США.

Шанувальники вирішили, що її обранець — американець, з яким співачка познайомилася під час навчання у музичному коледжі Берклі. При цьому сама артистка зазначала, що він ніяк не пов’язаний із шоубізнесом. Їхні стосунки виявилися недовгими: вже навесні 2025 року Яна натякнула на розставання.

Чутки про роман з артисткою

У квітні 2024 року український блогер-пліткар Богдан Безпалов заявив, що співачка перебуває в романтичних стосунках зі своєю вже колишньою підопічною власного лейбла NOVA MUSIC Кожанною.

Так, серйозно, ходять певні чутки. Досить часто, з різних сторін, від людей, які між собою навіть не знайомі. Вони розповідають про "теплі обійми" дівчат. Взагалі, що там зараз відбувається? Бо Jerry Heil нам заявляла свого бойфренда і показувала навіть його світлину, все серйозно, оця вся драматургія дешевого піару. Будемо спостерігати Богдан Беспалов

Підтверджень цим чуткам так і не з’явилося, а на початку 2026 року Кажанна заявила, що знаходилася у Шемаєвої у "творчому рабстві". В результаті лейбл відпустив молоду співачку продовжити кар’єру самостійно, без їхньої підтримки.

Нагадаємо, що Jerry Heil є фавориткою Нацвідбору, яка відбудеться у суботу, 7 лютого. Усього за право представляти Україну на Євробаченні 2026 у Відні змагаються 10 учасників.