У Путіна є лише два варіанти: Портников про перші підсумки перемовин в Абу-Дабі

Росіяни покажуть своє ставлення до перемовин в Абу-Дабі вже незабаром

У суботу, 24 січня, в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся другий етап тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та РФ. Проте конкретних результатів поки не видно.

Головною новиною є сам формат перемовин. Про це у своєму відео розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

"Саме до такого формату з перших днів свого президентства тяжів Дональд Трамп. Суть полягає в тому, що американці є не просто посередниками між ворогуючими стронами, а перебувають за столом і можуть безпосередньо спостерігати, як відбувається реальний переговірний процес", — сказав Портников.

За словами журналіста, щодо результатів таких перемовин, то наразі є багато недомовленостей. Зокрема, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, щодо "необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни і дотримання реальної безпеки", він зазначив, що досить важливим є те, хто саме погожується на такий моніторинг — тільки Україна, чи Росія також.

"Поки що ми не знаємо, яка реакція РФ на такі пропозиції. Можливо, за кілька днів, коли делегації повернуться в свої столиці та обговорять результати перемовин, в нас буде більше інформації, з відповіднимии коментарями", — припустив Портников.

Віталій Портников

Він підкреслив, що з американської сторони поки що ніяких повідомлень не було, але це може пояснюватись цейнтнотом, в якому знаходяться американські переговірники. Адже після перемовин в Абу-Дабі Стів Віткофф та Джаред Кушнер відправились до Ізраїлю.

"Це також є складною ситуацією, коли разом з вирішенням складних питань російсько-української війни,вони мають обговорювати і непрості питання врегулювання сиутації на Близькому Сході", — зазначив Портников.

Він додав, що навколо перемовин в Абу-Дабі можна очікувати на чимало чуток. Оскільки і українська, і російська делегації зазначали, що цей етап перемовин завершився "не так погано і є певні результати".

"Але, які результати? Адже сьогодні вночі, коли делегації готувались до чергового раунду перемовин, РФ знову вдарила дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі України", — наголосив Портников.

Перемовини в Абу-Дабі. Фото Reuters

За його словами, найважливішим питанням у світлі цих перемовин, є ціна миру. А також те, наскільки серйозними можуть бути гарантії безпеки від Російської Федерації.

"Ще вчора ввечері журналісти говорили про те що перемовини застрягли на територіальному питанні. Росія продовжує наполягати на виведенні українських військ з неокупованих територій Донецької області, а на територіях Запорізької і Херсонської областей просто "заморозити" конфлікт і таким чином не відмовитись від своїх претензій на ті частини областей, що контролюються легітимним українським урядом", — підкреслив Портников.

Він наголосив, що зараз про ці питання мова не йде. Проте, за його словами, можна очікувати, що за кілька годин може з'явитись якась нова інформація, пов'язана з коментарями з Кремля або представників перемовних делегацій.

"Коментарі з боку США можуть з'явитись незабаром, якщо вони не будуть надто контрастувати з оцінкою українських чи російських джерел. Ми з розуміємо, що росіяни контролюють витоки інформації ретельніше ніж українські або американські. Якщо офіційні масмедіа РФ дадуть інформацію, що перемовини закінчились не погано, це означатиме, що принаймні на продовження цього переговірного процесу в Кремлі налаштовані. Звідси випливає найважливіше питання, вони налаштовані для того, щоб досягти якогось реального результату впродовж наступних тижнів або місяців, або ж для того, щоб продовжувати тактику Путіна щодо затягування часу, щоб не провокувати Трампа. Або Путін почав усвідомлювати, що можливостей для такого затягування, без можливості отримати посилення тиску з боку Заходу, зокрема США, у нього вже немає. Все це ми побачимо вже незабаром", — резюмував Портников.

