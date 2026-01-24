"Ніхто не хоче ризикувати": командир РДК назвав головну загрозу від перебігу перемовин

Путін наразі в переговорах переслідує одну ціль

Різні висловлювання про наближення миру в Україну несуть досить негативний вплив на фронт. Адже військові не хочуть загинути умовно за день до завершення війни.

Про це розповідає Денис Капустін на псевдо White Rex, командир РДК в інтерв'ю Наталії Мосейчук. За його словами, наразі світ та політична ситуації швидко змінюються.

Що треба знати:

Наближення миру, безумовно, позитивні новини, але фактично вони негативно впливають на військових

Переговори з Росією наразі — намагання Кремля тягнути час

Путіну потрібне просування на фронті не тільки для обміну територіями

Як каже Капустін, він слідкує за політичними новинами, але як людина, яка дотична до фронту бачить їх вплив на військових. Постійні розмови, що от-от і буде мир, навесні чи влітку, мають негативний вплив.

"Бо ніхто не хоче умовно померти за 24 години до миру. Ніхто не хоче ризикувати життями в останній день війни. Це логічно, це зрозуміло, адже не дожити 24 години до підписання якогось так перемир'я — це трагічно", — каже командир РДК.

За його словами, такі думки пригнічують військових, вони їх демотивують. Звісно, новини про наближення мають позитивний вплив на цивільних, але на фронті бійці втомились від цих розмов. Адже вже майже рік тільки й чутно, що війна от-от закінчиться. А по факту одні переговори, інші тощо.

Капустін каже: "Ми робимо нашу військову роботу, ми робимо нашу політичну роботу, ми робимо нашу медійну роботу, а там нехай буде як буде".

Щодо того чи дійсно можливі домовленості з головою Росії Володимиром Путіним, White Rex наголошує, що усі розмови Кремля про мир, переговори — спроба тягнути час. Наразі Путін намагається захопити якомога більше території, хоча вдається це величезними жертвами та мізерними просуваннями. Ці просування — хоч щось, на чому Кремль може базувати свої територіальні претензії.

Нагадаємо, що у грудні повідомили, що Капустін нібито загинув. Однак виявилось, що це було частиною комплексної спецоперації розвідки Міноборони України. ГУР фактично пошило в дурні Кремль та ще й заробило на цьому 500 тисяч.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно навесні Росія та Путін будуть готові до справжнього діалогу про завершення війни.