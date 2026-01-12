Народила п’ятьох дітей та заробляє мільйони: як виглядає дружина мера Львова Садового (фото)
У сім’ї Андрія та Катерини народилося п’ятеро синів
Мер Львова Андрій Садовий, який за минулий рік заробив понад мільйон гривень, близько 25 років перебуває у шлюбі. Його дружина Катерина Кіт-Садова не уникає публічності, а навпаки, бере активну участь у соціальному житті міста.
Що відомо:
- Андрій Садовий з 2001 року одружений з Катериною Кіт-Садовою, яка народила йому п’ятьох дітей
- Дружина Садового є відомим мистецтвознавцем та працює в центрі Unbroken, допомагаючи ветеранам
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Катерина Кіт-Садова та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти їхнього особистого життя.
Що відомо про дружину Андрія Садового і як вона виглядає
Дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова родом із Калуша (Івано-Франківської області). Жінка народилася 30 вересня 1974 року та стала відомим мистецтвознавцем, а також підприємцем.
У шлюбі з Андрієм Садовим вони майже 25 років і виховують п’ятьох синів: Івана, Тадея, Михайла, Йосипа та Антонія. Старші діти мера Львова навчаються у Великій Британії.
У програмі Наталії Островської "Дружина" Катерина Кіт-Садова розповіла, що їхня історія кохання почалася ще у студентські роки в середині 90-х. З Андрієм вона познайомилася на День міста завдяки спільним друзям, і він одразу привернув її увагу.
Коли я зайшла до дворика, то одразу побачила Андрія. Він кинувся мені у вічі — був високий, у білому плащі. Це вже було темно, словом, він світився в темряві.
Того ж вечора між ними почалося спілкування, а на прощання майбутній мер подарував Катерині золотий перстень із чорним каменем. Наступна їхня зустріч відбулася через місяць, коли Катерина подзвонила щодо ділового питання, оскільки писала дипломну роботу і шукала спонсорів.
Незабаром між ними почалися романтичні стосунки, які тривали близько 7 років, а у 2001 році вони офіційно стали чоловіком і дружиною. А в серпні 2024 року подружжя оновило свої шлюбні обітниці.
Відомо, що Катерина є головною власницею сімейних активів та медіахолдингу ТРК "Люкс", що об’єднує популярні радіостанції (Lux FM, "Максимум"), та низку великих інтернет-ЗМІ. Згідно з декларацією за 2024 рік Катерина заробила 13 мільйонів гривень, значно перевищивши заробіток свого чоловіка.
У власності жінки знаходиться будинок (за 4,5 мільйона гривень), земельні ділянки у Львові, автомобілі та ключові активи сім’ї.
2023 року дружину мера Львова назвали найбагатшою жінкою Західної України. Її статки оцінили у 25 мільйонів доларів. Також Катерина стала найбагатшою дружиною з-поміж дружин українських мерів, згідно з даними декларацій за 2022 рік.
Минулого року Андрій Садовий на YouTube-каналі Ok Talk розповів, що його кохана зараз активно займається соціальною діяльністю. З початку повномасштабної війни Катерина приєдналася до роботи центру Unbroken, де допомагає ветеранам адаптуватися до життя, працюючи на чверть ставки.
Зараз Катерина пішла працювати соціальним працівником, опікується ветеранами, вона вже краще розуміє мене. Дуже часто я приходжу на роботу, а її немає, бо вона хлопців на колісних кріслах возить до театру, кіно
Дружина мера Львова веде соціальні мережі, де розповідає про діяльність центру Unbroken, а також висвітлює інші важливі культурні та громадські заходи міста.
