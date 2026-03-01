Смерть верхівки влади підтвердили в Ірані: хто міг загинути разом із Хаменеї та хто його замінить

ЗМІ повідомляють про серйозні втрати серед вищого військового та політичного керівництва

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів по країні від США та Ізраїлю. У той же час було вбито не менше чотирьох членів його сім’ї. Вже відомо, хто може замінити Хаменеї.

Що потрібно знати:

Удар завдали США та Ізраїль під час масованої ракетної операції

Перед атакою Хаменеї проводив закриту зустріч із секретарем Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані

Розглядаються сценарії зміни режиму в Ірані після початку операції

Про смерть верховного лідера повідомили місцеві іранські ЗМІ. Ізраїль заявив, що Хаменеї було вбито разом зі своїми високопоставленими соратниками, включаючи впливового колишнього секретаря Ради національної безпеки Алі Шамхані та командувача Корпусом вартових ісламської революції (КСІР) Мохаммеда Пакпура, пише Reuters.

За даними джерел, незадовго до початку авіаударів Хаменеї проводив зустріч із Шамхані та нинішнім секретарем Вищої ради нацбезпеки Алі Ларіджані у засекреченому місці.

У той же час, за даними американської розвідки, зустріч від початку була запланована на вечір суботи, 28 лютого, у Тегерані. Але ізраїльські спецслужби з’ясували, що її перенесли того ж дня на ранок. Тому Ізраїль та США прискорили початок операції, щоб зберегти ефект несподіванки та не дати іранському лідеру можливості втекти.

Хто ще загинув

Як пише агентство Fars у соціальній мережі X, загинули щонайменше четверо родичів верховного лідера Ірану. Також уже відомо і про деяких високопоставлених представників іранського керівництва.

За даними джерел, серед загиблих — дочка, зять, онук і одна з невісток аятоли. В агентстві зазначили, що інформація про їх загибель, що раніше з’явилася, підтвердилася.

Хто може замінити Хаменеї

Reuters повідомляє, що Алі Хаменеї можуть замінити представники Корпусу вартових ісламської революції, які дотримуються жорсткої лінії.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) — це елітний військовий підрозділ, метою якого є захист мусульманського клерикального правління шиїта в Ірані.

"У своїх оцінках, підготовлених за останні два тижні, агентство розглянуло, що може статися в Ірані після втручання США і якою мірою військова операція може спровокувати зміну режиму в Ісламській Республіці — що наразі є однією з головних цілей Вашингтона", — йдеться у матеріалі.

Передісторія

28 лютого 2026 Сполучені Штати та Ізраїль розпочали широкомасштабні військові удари по території Ірану, завдавши авіа- та ракетних атак по військових та ключових державних об’єктах, включаючи міста Тегеран, Ісфахан, Кум та інші. Мета операції, за заявами Ізраїлю та США, — усунути погрози з боку Тегерана та його ракетно-ядерної програми.

У відповідь Іран запустив ракети по Ізраїлю та американським військовим базам у регіоні, а також заявив про намір продовжувати боротьбу до "рішучої перемоги".

Згодом з’являлася інформація про численні жертви серед цивільного населення та падіння об’єктів інфраструктури; конфлікт швидко охопив більшу частину Близького Сходу та викликав міжнародну реакцію із закликами "до стриманості".

Війна між Ізраїлем та Іраном, що відомо

Влітку 2025 року між Ізраїлем та Іраном відбулася активна 12-денна війна, в яку включилися і США. Тоді іранський лідер аятола Алі Хаменеї вийшов у мережу з публічною заявою щодо її завершення.

Глава Ірану заявив про "перемогу", незважаючи на втрату контролю над власним небом, масовані прильоти, під час яких Іран втрачав безліч військової техніки, атаки на ядерні об’єкти та загибель цілої низки своїх силовиків.

Що відбувається в Ірані

Наприкінці 2025 р. у країні почалася гіперінфляція та знецінилася місцева валюта. На тлі цього почалися протести, які влада жорстоко придушувала. У відповідь президент США Дональд Трамп оголосив, що флот ВМС США прямує до Ірану. Він заявив, що сподівається на досягнення угоди, але хоче припинити вбивство протестувальників. Однак бажання досягти згоди заперечує джерело видання.

На думку експертів, Ізраїль може скористатися тим, що США рішуче налаштовані на умиротворення Ірану, а ППО цієї країни поки що фрагментовано, а населення дезорієнтовано та частково налаштоване проти влади.

