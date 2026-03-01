"Янгол і берегиня Птахів": що відомо про дружину командувача СБС "Мадяра" і як вона виглядає (фото)
Вони разом понад 30 років
Командир Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС) Роберт Бровді, відомий як "Мадяр" — не лише суворий військовий, а й сім’янин і батько двох дітей. За плечима у нього довгий шлюб із дружиною Наталією, яка десятиліттями була поруч із ним як у мирному житті, так і під час війни.
Що варто знати
- Роберт Бровді публічно називає дружину своїм найближчим другом і присвячує їй державні нагороди
- До війни Наталія була співзасновницею артфундації Brovdi Art та конкурсу "Срібний мольберт"
- Зараз вона бере участь у заходах на підтримку захисників та супроводжує чоловіка у важливих соціальних ініціативах
Як виглядає Наталія та чим займається
Наталія Бровді не ховається за лаштунками у ЗМІ про неї пишуть як про елегантну та доглянуту, із впевненим поглядом і стилем, що свого часу привертав увагу й у світських колах столиці.
Разом із чоловіком у 2016 році заснувала артфундацію Brovdi Art, яка займалася підтримкою молодих українських художників і розвитком мистецьких проєктів. Один із головних проєктів фонду — конкурс "Срібний мольберт", що виходив за межі України й залучав учасників із сусідніх країн.
З початком повномасштабної війни ця діяльність призупинилася, але Наталія не відійшла від суспільних ініціатив. Вона активна учасниця волонтерських та підтримкових проєктів на користь українських військових, а також супроводжує свого чоловіка на заходах, присвячених оборонцям.
З початком широкомасштабної агресії Росії Наталія не залишила чоловіка самого — вона приєдналася до нього у волонтерських ініціативах, долучаючись до заходів для підтримки військових і їхніх родин. Часто саме її називають "янголом, берегинею та опорою" для підрозділів та сімей військових.
Бровді також неодноразово публічно висловлював свою вдячність дружині. Наприклад, коли отримав звання Героя України, він присвятив нагороду не лише команді, але й своїй обраниці — назвав її "коханою, найближчим другом та оберегом 414-ї бригади".
