"Янгол і берегиня Птахів": що відомо про дружину командувача СБС "Мадяра" і як вона виглядає (фото)

Вони разом понад 30 років

Командир Сил безпілотних систем ЗСУ (СБС) Роберт Бровді, відомий як "Мадяр" — не лише суворий військовий, а й сім’янин і батько двох дітей. За плечима у нього довгий шлюб із дружиною Наталією, яка десятиліттями була поруч із ним як у мирному житті, так і під час війни.

Що варто знати

Роберт Бровді публічно називає дружину своїм найближчим другом і присвячує їй державні нагороди

До війни Наталія була співзасновницею артфундації Brovdi Art та конкурсу "Срібний мольберт"

Зараз вона бере участь у заходах на підтримку захисників та супроводжує чоловіка у важливих соціальних ініціативах

Як виглядає Наталія та чим займається

Наталія Бровді не ховається за лаштунками у ЗМІ про неї пишуть як про елегантну та доглянуту, із впевненим поглядом і стилем, що свого часу привертав увагу й у світських колах столиці.

Роберт "Мадяр" Бровді з дружиною у 2018-му році. facebook.com/p/Роберт-Бровді

Разом із чоловіком у 2016 році заснувала артфундацію Brovdi Art, яка займалася підтримкою молодих українських художників і розвитком мистецьких проєктів. Один із головних проєктів фонду — конкурс "Срібний мольберт", що виходив за межі України й залучав учасників із сусідніх країн.

Роберт Бровді та його дружина Наталія. Фото: facebook

З початком повномасштабної війни ця діяльність призупинилася, але Наталія не відійшла від суспільних ініціатив. Вона активна учасниця волонтерських та підтримкових проєктів на користь українських військових, а також супроводжує свого чоловіка на заходах, присвячених оборонцям.

Роберт Бровді та Наталія Бровді. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровді

З початком широкомасштабної агресії Росії Наталія не залишила чоловіка самого — вона приєдналася до нього у волонтерських ініціативах, долучаючись до заходів для підтримки військових і їхніх родин. Часто саме її називають "янголом, берегинею та опорою" для підрозділів та сімей військових.

Роберт та Наталія Бровді. Фото: facebook.com/p/Роберт-Бровді

Бровді також неодноразово публічно висловлював свою вдячність дружині. Наприклад, коли отримав звання Героя України, він присвятив нагороду не лише команді, але й своїй обраниці — назвав її "коханою, найближчим другом та оберегом 414-ї бригади".

