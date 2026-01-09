Разом 28 років і називає її "головою сім’ї": як виглядає дружина Гройсмана і що про неї відомо (фото)

Олена народила Гройсману двох дітей

Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який сильно схуд і зник з медійного простору, вже 28 років одружений. Його обраницю звуть Олена і вона рідко з’являлася на публіці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Володимира Гройсмана. Ми дізналися деякі деталі його особистого життя.

Який вигляд має дружина Володимира Гройсмана і що про неї відомо

Майбутнє подружжя познайомилося в 1995 році через спільну знайому. Олена на той момент була розлучена та виховувала доньку. Між нею та Володимиром спочатку почалася дружба, яка переросла в роман.

Володимир Гройсман із дружиною Оленою

Через деякий час Гройсман запропонував Олені жити разом. Попри молодий вік, він уже міг дозволити собі окреме житло, оскільки обіймав посаду комерційного директора вінницького підприємства "Юність", яке належало його батькові.

Гройсман у шлюбі з Оленою вже 28 років, Фото: @volodymyrgroysman

І хоча рішення про спільний побут Олена прийняла не відразу, в 1997 році пара офіційно стала чоловіком та дружиною. Володимир зробив пропозицію напередодні дня народження нареченої, коли йому було лише 19 років.

У шлюбі подружжя перебуває вже 28 років. Разом вони виховують трьох дітей: старшу дочку Олени Юлію, а також спільних дітей – доньку Христину та сина Давида.

Родина Володимира Гройсмана

У програмі "ЖВЛ" за 2021 рік експрем’єр підкреслив, що Олена є "головою їхньої родини", він часто з нею радиться, оскільки дружина дуже добре розуміється на людях:

Вона була і залишається головою нашої родини. У хорошому сенсі цього слова…. Ніколи не помиляється. З іншого боку, вона ніколи не нав’язує свою думку Володимир Гройсман

Коли Володимир Гройсман був мером Вінниці та обіймав високу посаду в українському уряді дружина Олена супроводжувала його на важливих заходах, але не прагнула публічності.

Як виглядає Олена Гройсман, Фото: Вежа

У відкритих джерелах згадувалося, що Олена займалася підприємницькою діяльністю, проте останніми роками про її життя нічого невідомо.

Дружина Гройсмана веде закритий спосіб життя, Фото: @volodymyrgroysman

При цьому ім’я Олени Гройсман раніше фігурувало у кількох скандалах. У 2018 році СБУ розпочало розслідування за фактом можливої несплати близько 600 тисяч гривень при розмитненні автомобіля Mercedes, придбаного Оленою. Через кілька місяців справу було закрито. Сам Гройсман заявив, що розслідування мало політичний характер і стало, за його словами, відповіддю на його позицію у боротьбі з контрабандою.

Володимир та Олена Гройсман, Фото: @volodymyrgroysman

Ще один резонансний епізод стався у 2016 році. Тоді ЗМІ повідомляли про продаж прем’єр-міністром нерухомості на суму майже 8,8 млн гривень компанії ТОВ "Магігранд", яка належала його дружині.

