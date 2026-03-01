Плюс одна фобія: українці знайшли неочікуваного гостя просто під підлогою (відео)

Українці виявили під підлогою "гостю" з Червоної книги

В Україні можна зустріти чимало рідкісних створінь. Проте іноді величезну змію можна виявити навіть під підлогою власного будинку.

Відповідні кадри оприлюднені в соціальній мережі ТікТок. Чоловік на відео з усіх сил намагається дістати плазуна з під підлоги, але марно.

Що потрібно знати:

Змії люблять затишні та тихі місця

Змія на відео занесена до Червоної книги

Цей вид ловить гризунів та є дуже корисним для людини

Як виявилось, на відео потрапив жовточеревий полоз, який не становить небезпеки для людини. Він не отруйний та харчується гризунами.

Як відреагували в мережі

Деякі з користувачіва поділились власним досвідом подібних зустрічей. Вони радять зривати всю підлогу, оскільки там ймовірно вже є ціле гніздо змій.

"Підлогу зривайте, під нею можуть яйця бути";

"Тещу з хати виписуєте?";

"Хочете обрадую? Там під підлогою кладка можлива, причому без різниці самка або самець змії, саме наявність її під підлогою вже означає гніздо на етапі формування або вже готове. Знаємо, проходили. Лежиш собі у ванній з пінкою, а з-під ванни вилазить така і язичком водить. Сюрпризи будуть під підлогою точно", — пишуть користувачі.

Користувачі діялться досвідом зустрічей зі зміями

"Це полоз. жовтобрюх. він не ядовитий — полює на мишей";

"Ось де вона,я вже як рік шукаю свою тещу!))))";

"В мене мороз по шкірі, а він її руками за голову!";

"Мені аж погано стало", — зазначають користувачі.

В мережі визначили, що на відео полоз жовточеревий

Також деякі люди зазнача.ть, що зі шкіри змії вийшов би чудовий ремінь. А дехто визнає появу у себе ще однієї фобії.

"Гарний ремінь";

"+ ще одна фобія";

"Я виїхав би з дому. Біля річки мешкаєте?", — запитують в коментарях.

Користувачі жартують з незвичайної ситуації

Користувачі зізнаються, що бояться змій. А також жартують, про родинні зв'язки з цим створінням.

"Акуратніше, це ж моя сестра. Помилилася";

"Колишня: я не домовила"

"Я людина, яку кусала змія. Бляха, це дуже-дуже боляче

"Жахливо боюся змій", — зізнаються у коментарях.

В мережі зізнаються, що бояться змій

Дехто радить не чіпати змію. Зазначається, що вона дуже корисна для людини, оскільки ловить гризунів.

"Залиште її в спокої, вона не отруйна і у домі не буде гризунів. Це жовтобрюх, корисна істота".

"Страшный сон моєї мами";

"Мені дивитися через екран навіть страшно";

"Це полоз, він не отруйний", — зазначають користувачі.

Користувачі радять залишити змію у спокої

Що це за змія

В Україні мешкає найбільша змія Європи – полоз жовточеревий, каспійський Hierophis caspius . В Україні відомі екземпляри із загальною довжиною тіла до 2 метрів. Цей вид включено до Червоної книги України як вразливий. Перебуває він і під особливою охороною Бернської конвенції.

Жовточеревий полоз — дуже рухлива змія. Полюючи, він енергійно шукає і переслідує здобич. Може витягати знайдену жертву з нори. Якщо він, рятуючись від переслідування, зустрічає на своєму шляху обрив, то вправно стрибає з нього. Непогано лазить по гілках, але високо на дерева не піднімається.

Полоз жовточеревий

Також, жовточеревий полоз відомий своєю агресивністю. Звісно, полоз не кидається на людей і інші великі об’єкти спеціально і не полює за ними. При зустрічі з небезпекою він прагне сховатися в тріщинах і порожнечах між каменями. Проте, захоплений зненацька, приймає загрозливу позу і готовий постояти за себе.

Якщо людина йому погрожує, полоз нерідко сам кидається в атаку — з гучним шипінням, що лякає супротивника, і широко роззявивши пащу. При цьому він може "стрибати" у бік ворога на відстань до одного метра, намагаючись вчепитися у найвразливіше місце. Проте жовточеревий полоз не отруйний, тому його укус не несе істотної небезпеки для людини.

Полоз жовточеревий у стрибку

