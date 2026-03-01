Бельгія вперше затримала танкер "тіньового флоту" РФ: хто вже перехоплював судна

Судно перехоплено біля берегів Остенде

Збройні сили Бельгії спільно з Францією вперше перехопили нафтовий танкер, який входить до так званого російського "тіньового флоту". Судно супроводжували до порту Зебрюгге, де йому загрожує арешт.

Що потрібно знати:

Операцію Синій порушник (Blue Intruder) провела "група надзвичайно відважних військовослужбовців"

Танкер Ethera завдовжки 180 метрів, збудований у 2008 році, плаває під гвінейським прапором

Ethera вважається частиною "тіньового флоту"

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен на своїй сторінці у X (колишній Twitter). За його словами, операція із захоплення носить назву "Синій порушник".

"Операцію Blue Intruder ("Синій Порушник", — ред) провела команда виключно хоробрих військовослужбовців. Чудова робота", — зазначив Франкен.

Також він опублікував відповідну фотографію судна.

Затримання танкера "тіньового флоту" РФ. Фото: Тео Франкен

За даними бельгійського ЗМІ RTBF, нафтовий танкер Ethera прямував біля бельгійського узбережжя. Його перехопили близько півночі 1 березня. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту", мережі суден, які діють поза міжнародними правилами з метою обходу економічних санкцій, зокрема тих, які спрямовані проти російського експорту нафти.

"Судно завдовжки 180 метрів, побудоване в 2008 році і плаваючий під гвінейським прапором, прибуло з Ла-Маншу. Воно було перехоплено біля берегів Остенде. Спочатку його тримали в морі, а потім супроводили в Зебрюгге для захоплення. Зараз Ethera пришвартовано в порту", — йдеться у матеріалі.

Міністр оборони Бельгії Барт Де Вевер сказав:

"Я вітаю наші збройні сили з професійними та рішучими діями під час успішної операції минулої ночі і дякую нашим французьким партнерам за цінну підтримку. Бельгія завжди забезпечуватиме дотримання міжнародного морського права і рішуче реагуватиме на будь-які порушення безпеки своїх територіальних вод".

Що таке "тіньовий флот" Росії

"Тіньовий флот" — це мережа старих танкерів з анонімними власниками, якими Росія намагається обходити західні санкції та цінові обмеження на нафту. Ці судна часто ходять без належного страхування та відключають системи ідентифікації, створюючи екологічні ризики для країн, вздовж яких проходять їхні маршрути.

Раніше країни ЄС та G7 посилили тиск на російський танкерний флот. Зокрема, Данія та інші європейські держави заявляли про намір обмежити прохід сумнівних суден через свої води через загрозу розливу нафти та фінансування воєнних дій Росії.

Хто ще перехоплював "тіньові" танкери РФ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість суден "тіньового флоту" зросла, за оцінками, до 1400, лише за перший рік — на 600.

Фінляндія. Наприкінці грудня 2024 року влада Фінляндії затримала "Eagle S" — один із танкерів тіньового флоту Росії. Екіпаж танкера підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю Estlink 2 та чотирьох інтернет-кабелів у Балтійському морі.

Наприкінці грудня 2024 року влада Фінляндії затримала "Eagle S" — один із танкерів тіньового флоту Росії. Екіпаж танкера підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю Estlink 2 та чотирьох інтернет-кабелів у Балтійському морі. Німеччина. У березні 2025 року Німеччина в Балтійському морі затримала судно, яке, ймовірно, було частиною російського "тіньового флоту". Німецька митниця конфіскувала вантаж танкера "Eventin", який з середини січня стояв на якорі біля берегів острова Рюген. Він ходив під прапором Панами, але його часто називають частиною "тіньового флоту РФ", тому що він пов’язаний із перевезеннями російської нафти всупереч західним ембарго.

У березні 2025 року Німеччина в Балтійському морі затримала судно, яке, ймовірно, було частиною російського "тіньового флоту". Німецька митниця конфіскувала вантаж танкера "Eventin", який з середини січня стояв на якорі біля берегів острова Рюген. Він ходив під прапором Панами, але його часто називають частиною "тіньового флоту РФ", тому що він пов’язаний із перевезеннями російської нафти всупереч західним ембарго. Франція. У січні 2026 року військово-морські сили Франції перехопили нафтовий танкер, підозрюваний у причетності до російського "тіньового флоту", у Середземному морі та тимчасово затримали його для перевірки документів.

У січні 2026 року військово-морські сили Франції перехопили нафтовий танкер, підозрюваний у причетності до російського "тіньового флоту", у Середземному морі та тимчасово затримали його для перевірки документів. США. У січні 2026 року Штати провели показову операцію в Північній Атлантиці, затримавши нафтовий танкер Marinera, який пов’язують з "тіньовим флотом" РФ. Судно намагалося уникнути арешту, змінило назву та прапор на російську, а Москва навіть демонструвала готовність до силового супроводу. Однак це не завадило американським силам взяти танкер під контроль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ вразила танкер "тіньового флоту" Росії у Середземному морі. Судно було значно пошкоджено і більше не зможе заробляти гроші, які РФ використовує на фінансування війни.