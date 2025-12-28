Рус

Пережила напад із ножем. Який вигляд має дружина ексголови СБУ Турчинова і що про неї відомо

Тетяна Кармазіна
Олександр Турчинов Новина оновлена 28 грудня 2025, 17:03
Олександр Турчинов. Фото Getty Images

Подружжя не є корінними киянами

Колишній виконувач обов’язків президента України та ексголова СБУ Олександр Турчинов перебуває у шлюбі майже 35 років.

Що потрібно знати:

  • Анна Турчинова народилася у Дніпрі, їй 55 років
  • Дружина політика очолює кафедру іноземних мов
  • На неї нападали з ножем прямо на роботі

Анна (у дівоцтві Белиба) народилася 1 квітня 1970 року у Дніпропетровську (нині Дніпро), як і її чоловік. Вона закінчила романо-німецький факультет Дніпровського університету, а продовжила навчання в аспірантурі Київського лінгвістичного університету. Анна має сестру-близнючку Раїсу, яка працює бухгалтером у Києві, а також племінницю Лізу.

Анна Турчинова

З 1995 року Турчинова викладає англійську мову в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. З 2006 року очолює кафедру іноземних мов.

Майбутнє подружжя познайомилося під час роботи в обкомі комсомолу і одружилося 1991 року. В інтерв’ю gazeta у 2007 році жінка поділилася, що створення весільної сукні зайняло цілий місяць. Воно включало п’ять спідниць і було повністю прикрашене бісером. У перші роки шлюбу подружжя проживало у двокімнатній квартирі Турчинова у Дніпрі. 1993 року вони купили квартиру в Києві та переїхали туди після закінчення ремонту.

Турчинов дружина Анна Турчинова
Анна Турчинова чоловік Олександр Турчинов

Подружжя має єдиного сина Кирила, який закінчив Академію праці, соціальних відносин і туризму, був аспірантом Інституту законодавства Верховної Ради. З 2014 по 2016 рік служив у Національній гвардії України.

Турчинов син Кирило Турчинов

Кирило є професором філософії. Працює науковим співробітником в Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України на відділі фізичного та математичного моделювання.

Кирило Турчинов батько Турчинов Олександр

Напад із ножем

25 травня 2016 року на Анну було скоєно напад із ножем прямо в університеті. Нападник був оперативно затриманий поліцією, ним виявився житель Донецької області. Про подію того ж дня повідомив тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нападник, мешканець Донецької області, приїхав цілеспрямовано з окупованої території для нападу на сім’ю Турчинова. У затриманого терориста витягли комплект холодної зброї. На допиті він поводився нахабно, погрожуючи Турчинову та керівництву держави

Арсен Аваков

Анна Турчинова чоловік Олександр Турчинов

Скандал із ЛГБТ

Турчинова прославилася своїми провокаційними висловлюваннями про ЛГБТ-спільноту. У червні 2018 року вона охарактеризувала ЛГБТ-людей як "відхилення від норми", що спричинило засудження з боку правозахисних організацій.

#Політика #Олександр Турчинов #Анна Турчинова #Кирило Турчинов