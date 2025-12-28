Пережила напад із ножем. Який вигляд має дружина ексголови СБУ Турчинова і що про неї відомо

Подружжя не є корінними киянами

Колишній виконувач обов’язків президента України та ексголова СБУ Олександр Турчинов перебуває у шлюбі майже 35 років.

Що потрібно знати:

Анна Турчинова народилася у Дніпрі, їй 55 років

Дружина політика очолює кафедру іноземних мов

На неї нападали з ножем прямо на роботі

Анна (у дівоцтві Белиба) народилася 1 квітня 1970 року у Дніпропетровську (нині Дніпро), як і її чоловік. Вона закінчила романо-німецький факультет Дніпровського університету, а продовжила навчання в аспірантурі Київського лінгвістичного університету. Анна має сестру-близнючку Раїсу, яка працює бухгалтером у Києві, а також племінницю Лізу.

З 1995 року Турчинова викладає англійську мову в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. З 2006 року очолює кафедру іноземних мов.

Майбутнє подружжя познайомилося під час роботи в обкомі комсомолу і одружилося 1991 року. В інтерв’ю gazeta у 2007 році жінка поділилася, що створення весільної сукні зайняло цілий місяць. Воно включало п’ять спідниць і було повністю прикрашене бісером. У перші роки шлюбу подружжя проживало у двокімнатній квартирі Турчинова у Дніпрі. 1993 року вони купили квартиру в Києві та переїхали туди після закінчення ремонту.

Подружжя має єдиного сина Кирила, який закінчив Академію праці, соціальних відносин і туризму, був аспірантом Інституту законодавства Верховної Ради. З 2014 по 2016 рік служив у Національній гвардії України.

Кирило є професором філософії. Працює науковим співробітником в Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України на відділі фізичного та математичного моделювання.

Напад із ножем

25 травня 2016 року на Анну було скоєно напад із ножем прямо в університеті. Нападник був оперативно затриманий поліцією, ним виявився житель Донецької області. Про подію того ж дня повідомив тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нападник, мешканець Донецької області, приїхав цілеспрямовано з окупованої території для нападу на сім’ю Турчинова. У затриманого терориста витягли комплект холодної зброї. На допиті він поводився нахабно, погрожуючи Турчинову та керівництву держави Арсен Аваков

Скандал із ЛГБТ

Турчинова прославилася своїми провокаційними висловлюваннями про ЛГБТ-спільноту. У червні 2018 року вона охарактеризувала ЛГБТ-людей як "відхилення від норми", що спричинило засудження з боку правозахисних організацій.

