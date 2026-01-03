Тримається в тіні й заробляє більше за чоловіка? Як виглядає дружина міністра оборони Шмигаля (фото)

Шмигаль разом із дружиною виховує двох доньок

Міністр оборони України Денис Шмигаль, який незабаром отримає нову посаду, понад 25 років одружений. Його обраниця Катерина займається підприємництвом, але уникає публічності.

Що відомо:

Міністр оборони Денис Шмигаль з 1998 року одружений з Катериною, з якою виховує двох дочок

Жінка перебуває в тіні, займається бізнесом і у 2024 році заробила більше за свого чоловіка-міністра

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Катерина Шмигаль та що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти.

Денис Шмигаль — що відомо про його дружину та дітей

Катерина Шмигаль народилася 7 грудня 1975 року. З майбутнім політиком вона разом із 1998 року (27 років) і народила йому двох доньок: Анну та Софію.

Денис Шмигаль зі своєю родиною, Фото: @dshmyhal

Про особисте життя Денис Шмигаль говорить дуже рідко, а його дружина свідомо уникає публічності. Катерина майже не з’являється у медіа, тому інформації про неї у відкритому доступі замало.

Відомо, що до 2016 року Катерина займалася підприємницькою діяльністю у Львові. У різний час їй належали підприємство "Кам’янецька пекарня" та мережа велопрокатів "NextBike".

Як виглядає дружина Дениса Шмигаля, Фото: 24tv.ua

Також дружина Шмигаля відкрила ФОП та зайнялася здаванням нерухомості в оренду. У 2024 році вона закрила його та зареєструвала приватне підприємство "Кадіс. Уа" зі статутним капіталом 30 мільйонів гривень. Основним напрямом компанії залишилася оренда та управління нерухомим майном, проте невдовзі перелік видів діяльності розширився.

Катерина Шмигаль, Фото: скриншот

Бізнес дружини міністра виявився досить прибутковим. Згідно з декларацією за 2024 рік, дохід Катерини Шмигаль від підприємницької діяльності становив 7,46 мільйона гривень — майже на рівні попереднього року. Крім того, вона отримала близько одного мільйона гривень від відчуження рухомого майна, ймовірно, автомобіля Land Rover Discovery Sport 2016 року.

Денис Шмигаль разом із дружиною та дочками, Фото: @dshmyhal

Для порівняння, заробітна плата Дениса Шмигаля, який ще обіймав посаду прем’єра, за той же період становила 1,16 мільйона гривень, тобто доходи дружини у кілька разів перевищували його офіційний заробіток.

Попри статус чоловіка, Катерина Шмигаль довгий час залишалася поза публічним полем. Вперше вона з’явилася на офіційному заході разом із чоловіком та дітьми у 2021 році – під час святкування 30-річчя Незалежності України.

Згодом Катерина супроводжувала міністра на гала-концерті у Національній опері України, організованому з нагоди ювілею Незалежності. Також родина Шмигалів у повному складі відвідала концерт Андреа Бочеллі у Києві.

Дружина Дениса Шмигаля рідко з’являється на публіці

Тоді Катерина дала своє перше інтерв’ю телеведучій Катерині Осадчій у програмі "Світське життя". Вона зізналася, що свідомо уникає публічності, оскільки підвищена увага заважає її повсякденному життю.

У квітні 2025 року ім’я дружини Дениса Шмигаля з’явилося у звітах ЗМІ. Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що Катерина придбала елітний Range Rover Sport 2022 року за понад 80 тисяч доларів і зареєструвала його на нову фірму. Однак у декларації експрем’єра новенької машини не було.

