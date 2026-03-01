Які країни захлеснули вибухи через війну в Ірані: 9 точок на карті, що змінили світ за вихідні

Ескалація конфлікту перейшла межі Ізраїлю та Ірану

За вихідні загострення протистояння між Ізраїлем та Іраном переросло у серію ударів та вибухів не лише на Близькому Сході, а й у сусідніх регіонах. Тривоги, атаки дронів і удари по цивільній та військовій інфраструктурі зробили ці дні одними з найнапруженіших за останні місяці.

Що потрібно знати:

Конфлікт торкнувся щонайменше восьми країн, включаючи Ізраїль, Іран, Ірак, Бахрейн, ОАЕ, Оман, Саудівську Аравію та Ліван

Постраждала громадянська інфраструктура: атаки зачепили торгові центри, висотки та нафтові об’єкти

Військові об’єкти атаковані: бази, штаби, аеродроми та урядові будівлі

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, де за час загострення ситуації вже пролунали вибухи та де були сигнали тривоги протягом 28 лютого та 1 березня.

Ізраїль

По території Ізраїлю було здійснено ракетно-дронні удари з боку проіранських угруповань. Зафіксовано ракетні тривоги та пошкодження інфраструктури.

Ірак (Ербіль)

Американська авіабаза в міжнародному аеропорту Ербіля зазнала удару дронами та/або ракетами. Повідомлялося про значні пожежі.

Бахрейн (Манама)

Іранські сили повідомили про удар по Манамі — столицю Бахрейну. Інформацію про постраждалих уточнюють, але інцидент вплинув на дипломатичні тональності у Перській затоці.

Об’єднані Арабські Емірати (Дубай та Шарджа)

"Шахед" зруйнував торговий центр у Шарджі і викликав велику пожежу в хмарочосі в Дубаї. Торговий центр на фоні атаки не закривали. Під завалами могли опинитися люди. На місці працюють рятувальники.

Іран (Тегеран та інші регіони)

У столиці та околицях чути вибухи; за деякими даними, удари призвели до загибелі десятків чиновників та військових. Атаковано штаб-квартиру поліції Ірану та будівлю держТВ у центральному районі Тегерана.

Це один із наймасштабніших інцидентів за роки напруженості.

Оман

Біля узбережжя Омана атакували нафтовий танкер, внаслідок чого є постраждалі. Ця подія посилила побоювання за безпеку судноплавства у регіоні.

Саудівська Аравія (регіональні тривоги)

Спеціальні сигнали та ракетні тривоги фіксувалися в районі північних провінцій — заходи у відповідь проіранських угруповань або пов’язаних сил.

Ліван

Посилення активності поблизу кордону з Ізраїлем, обмін артилерійськими ударами між ліванськими формуваннями та ізраїльськими військами.

Загальна карта:

Карта ударів. "Телеграф"

Передісторія

28 лютого 2026 Сполучені Штати та Ізраїль розпочали широкомасштабні військові удари по території Ірану, завдавши авіа- та ракетних атак по військових та ключових державних об’єктах, включаючи міста Тегеран, Ісфахан, Кум та інші. Мета операції, за заявами Ізраїлю та США, — усунути погрози з боку Тегерана та його ракетно-ядерної програми.

У відповідь Іран запустив ракети по Ізраїлю та американським військовим базам у регіоні, а також заявив про намір продовжувати боротьбу до "рішучої перемоги".

Згодом з’являлася інформація про численні жертви серед цивільного населення та падіння об’єктів інфраструктури; конфлікт швидко охопив більшу частину Близького Сходу та викликав міжнародну реакцію із закликами "до стриманості".

Війна між Ізраїлем та Іраном, що відомо

Влітку 2025 року між Ізраїлем та Іраном відбулася активна 12-денна війна, в яку включилися і США. Тоді іранський лідер аятола Алі Хаменеї вийшов у мережу з публічною заявою щодо її завершення.

Глава Ірану заявив про "перемогу", незважаючи на втрату контролю над власним небом, масовані прильоти, під час яких Іран втрачав безліч військової техніки, атаки на ядерні об’єкти та загибель цілої низки своїх силовиків.

Що відбувається в Ірані

Наприкінці 2025 у країні почалася гіперінфляція та знецінилася місцева валюта. На тлі цього почалися протести, які влада жорстоко придушувала. У відповідь президент США Дональд Трамп оголосив, що флот ВМС США прямує до Ірану. Він заявив, що сподівається на досягнення угоди, але хоче припинити вбивство протестувальників. Однак бажання досягти згоди заперечує джерело видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що смерть верхівки влада підтвердила в Ірані — хто загинув з Хаменеї і хто його замінить.