Розлучилися після 20 років шлюбу: як виглядає перша дружина Дмитра Кулеби і що про неї відомо

У шлюбі пари народилися двоє дітей

Дмитро Кулеба — колишній міністр закордонних справ та вельми публічна людина. Нещодавно з’явилися чутки, що його можуть призначити головою зовнішньої розвідки під час кадрових перестановок Зеленського. Відомо, що зараз ексміністр будує стосунки зі Світланою Павелецькою, а до цього він був одружений із Євгенією Кулебою.

"Телеграф" розповідає, що відомо про першу дружину Кулеби, яка народила йому двох дітей та будувала політичну кар’єру.

Євгенія Кулеба – що про неї відомо?

Євгенія Кулеба – корінна киянка, вона народилася 29 квітня 1981 року, зараз їй 44 роки. Після школи закінчила Київський інститут міжнародних відносин. На початку 2000-х років Євгенія вийшла заміж за Дмитра Кулебу. У цьому шлюбі у ексміністра та його дружини народилися двоє дітей: 2006 року — син Єгор, а 2011 — дочка Любов.

Колишня дружина та діти Дмитра Кулеби. Фото: https://www.instagram.com/zhenyakuleba/

Євгенія Кулеба відома як засновниця проекту "Місто-Сад". Саме ця організація займалася благоустроєм парку Шовковичний у Слов’янську та Скверу Небесної сотні у Києві. Також "Місто-Сад" займався ревіталізацією парків та публічних просторів в інших містах.

Дмитро Кулеба та його колишня дружина Євгенія. Фото: https://www.instagram.com/zhenyakuleba/

З 2005 до 2009 року Євгенія будувала дипломатичну кар’єру в Міністерстві закордонних справ України. Так вона деякий час була дипломатом і проживала в Австрії. У різні роки Кулеба також координувала проект "Арсенал ідей" у "Мистецькому Арсеналі" та авторський проект "Чужих муз". У 2021 році вона увійшла до списку найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус" та до рейтингу успішних жінок від "НВ".

Євгенія Кулеба. Фото: https://www.instagram.com/zhenyakuleba/

Політична кар’єра Євгенії розпочалася у 2020 році, коли вона пройшла до Київської міської ради (була №1 у списку партії "Слуга народу"). У міськраді вона обіймала посаду секретаря екологічної комісії. Вже наприкінці 2025 стало відомо, що Кулеба склала мандат депутата.

Євгенія Кулеба п’ять років була депутаткою Київської міськради. Фото: https://www.instagram.com/zhenyakuleba/

Щодо особистого життя, то перші чутки про розлучення Дмитра та Євгенії Кулеб з’явилися у 2021 році. У мережі обговорювали, що на той момент міністр закордонних справ закрутив роман із співзасновницею видавництва "Книголав" Світланою Павелецькою. Пізніше стало відомо, що офіційно подружжя розлучилося у квітні 2022 року. Після цього Дмитро Кулеба перестав приховувати свою нову обраницю, а нещодавно – у листопаді 2025 року – стало відомо, що він зробив їй пропозицію.

