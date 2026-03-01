Гороскоп на 2 березня: Овнам потрібно розібратися з минулим, а Тельцям — зважитися на зміни

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 2 березня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 2 березня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знаку завтра можуть зненацька зіткнутися з відлунням минулого. Старі вчинки нагадають про себе, особливо у стосунках. Овнам важливо вчиться відпускати все без драм та звинувачень.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільці можуть зрозуміти, що нинішня робота більше не приносить радості. Усередині у них з’явиться відчуття, що настав час рухатися далі. Цьому знаку варто задуматися про зміну напряму, якщо стало тісно у звичних рамках.

Близнюки (21 травня -21 червня)

Цьому знаку варто пам’ятати, що все має наслідки. Якщо хтось зробив вам боляче і вдає, що нічого не сталося, не варто заплющувати очі. Не треба прощати лише тому, що від вас на це чекають. Оберігайте свої кордони.

Рак (22 червня — 22 липня)

Якщо втома стала постійною, представникам цього знака настав час задуматися про зміни. Вигоряння – це сигнал, а не слабкість. Навколо справді багато можливостей, просто треба наважитися спробувати щось нове.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Леви можуть почати сумніватися у своєму виборі. Але навіть якщо зараз все складається не ідеально, ваші очікування будуть недаремними. Труднощі лише гартують характер і додають впевненості.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представникам цього знаку завтра варто тверезо оцінити свої вчинки. Можливо, попередні рішення вплинули на стосунки сильніше, ніж здавалося. Якщо довіра похитнулася, краще відверто все обговорити.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терези цього дня будуть особливо чутливими до деталей. Важливо слухати себе й інших. Сумніви можливі, але вони допоможуть зрозуміти, що справді важливо.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Представники цього знака можуть мати справу зі старими образами. Під час суперечок із близькими спливе те, що довго зберігалося всередині. Говорити буде непросто, але чесність принесе полегшення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям настав час проявити лідерські якості. Опинившись у новій ситуації, представники цього знаку швидко адаптуються. Навіть складні завдання можна вирішити, якщо не панікувати.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Темна смуга у Козерогів поступово відступає. Представники цього знака можуть відчути приплив фінансового успіху та легкості. Все починає складатися якнайкраще. Але важливо пам’ятати про баланс.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Завтра Водолії можуть допомогти близьким не словами, а ділом. Важливо робити добро без очікувань нагороди. Цей знак помітить, як змінюється ставлення інших, і в майбутньому їх підтримка стане вам у пригоді.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам настав час переглянути плани. Представники цього знаку зрозуміють, що деякі мрії вже застаріли. Можливо, настав час вийти зі звичного середовища і спробувати новий шлях.