Сонце, похолодання і знову тепло: що готує погода киянам цього тижня

Коли чекати ідеальний день для кави на терасі, а коли краще не виходити без шапки

У Києві перший тиждень березня буде з характером. Весна то підморгне сонцем, то нагадає, що зима ще не зовсім здалася. За даними синоптичних сервісів, із 2 по 8 березня температура коливатиметься від нуля вранці до +7°C удень до нуля ввечері.

Що варто знати

Протягом тижня погода в Києві буде мінливою — стовпчики термометрів коливатимуться від ранкових 0°C до цілком весняних +7°C вдень

Найбільш комфортними для прогулянок стануть понеділок та субота, коли повітря прогріється до максимальних +7°C за сонячної та сухої погоди

У неділю, 8 березня, весна візьме паузу — температура знизиться до +3°C удень, а вночі можливі заморозки до нуля градусів

Погода у Києві з 2 по 8 березня

Понеділок, 2 березня стартує оптимістично, за даними ресурсу ventusky. Буде сонячно, сухо і до +7°C удень. Ранок буде свіжим, але без різких мінусів. Ідеальний день, щоб згадати, як це — гуляти без шапки.

Погода у Києві на 2 березня. Фото: ventusky

Вівторок трохи "заземлить" — максимум +3°C удень і близько +2°C уночі. Хмарність переважатиме, тож весняна погода стане на паузу. Куртки поки що не ховаємо.

Погода у Києві на 3 березня. Фото: ventusky

Середа, 4 березня, знову поверне відчуття весни — до +6°C удень. Повітря стане м’якшим, без різких перепадів. Схожа картина і в четвер, 5 березня — вдень також близько +6°C, але зранку температура просідатиме до 0°C. Тож ранні пробіжки — тільки для найсміливіших.

Погода у Києві на 5 березня. Фото: ventusky

П’ятниця порадує сонцем і стабільними +4°C. Без опадів, із проясненнями — комфортний фінал робочого тижня.

Погода у Києві на 6 березня. Фото: ventusky

Субота стане найтеплішим днем — до +7°C удень. Якщо плануєте довгу прогулянку чи каву на терасі — це ваш шанс.

Погода у Києві на 7 березня. Фото: ventusky

А от неділя, 8 березня, буде стриманішою: близько +3°C удень і "нуль" у ранкові та нічні години. Без сильних морозів, але й без справжнього тепла. Весна ніби тестує нас на терпіння.

Погода у Києві на 8 березня. Фото: ventusky

