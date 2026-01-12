Родила пятерых детей и зарабатывает миллионы: как выглядит жена мэра Львова Садового (фото)

В семье Андрея и Катерины родилось пятеро сыновей

Мэр Львова Андрей Садовой, который за прошлый год заработал более миллиона гривен, около 25 лет состоит в браке. Его супруга Екатерина Кит-Садовая не избегает публичности, а наоборот, активно участвует в общественной жизни города.

Что известно:

Андрей Садовой с 2001 года женат на Екатерине Кит-Садовой, которая родила ему пятерых детей

Жена Садового является известным искусствоведом и работает в центре Unbroken, помогая ветеранам

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Екатерина Кит-Садовая и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты их личной жизни.

Что известно о жене Андрея Садового и как она выглядит

Супруга мэра Львова Екатерина Кит-Садовая родом из Калуша (Ивано-Франковской области). Женщина родилась 30 сентября 1974 года и стала известным искусствоведом, а также предпринимателем.

Жена Андрея Садового, Фото: @kit_u_sady

В браке с Андреем Садовым они почти 25 лет и воспитывают пятерых сыновей: вана, Тадея, Михаила, Иосифа и Антония. Старшие дети мэра Львова учатся в Великобритании.

Семья Андрея Садового, Фото: @andriy.sadovyi

В программе Натальи Островской "Дружина" Екатерина Кит-Садовая рассказала, что их история любви началась еще в студенческие годы в середине 90-х. С Андреем она познакомилась на День города благодаря общим друзьям и он сразу привлек ее внимание.

Когда я зашла во дворик, то сразу увидела Андрея. Он бросился мне в глаза — был высокий, в белом плаще. Это уже темно было, словом, он светился в темноте. Екатерина Кит-Садовая

В тот же вечер между ними завязалось общение, а на прощание будущий мэр подарил Екатерине золотой перстень с черным камнем. Следующая их встреча произошла через месяц, когда Катерина позвонила ему по деловому вопросу, поскольку писала дипломную работу и искала спонсоров.

Как выглядит жена Андрея Садового, Фото: @andriy.sadovyi

Вскоре между ними завязались романтические отношения, которые длились около 7 лет, а в 2001 году они официально стали мужем и женой. А августе 2024 года супруги обновили свои брачные клятвы.

Андрей Садовой в браке с Екатериной почти 25 лет, Фото: @andriy.sadovyi

Известно, что Екатерина является главной владелицей семейных активов и медиахолдинга ТРК "Люкс", объединяющего популярные радиостанции (Lux FM, "Максимум"), и ряд крупных интернет-СМИ. Согласно декларации за 2024 год Екатерина заработала 13 миллионов гривен, значительно превысив заработок своего супруга.

Екатерина Садовая зарабатывает больше мужа, Фото: @andriy.sadovyi

В собственности женщины находится дом (за 4,5 миллиона гривен), земельные участки во Львове, автомобили и ключевые активы семьи.

В 2023 году жену мэра Львова назвали самой богатой женщиной Западной Украины. Ее состояние оценили в 25 миллионов долларов. Также Екатерина стала самой богатой женой из числа украинских мэров, согласно данным деклараций за 2022 год.

Андрей Садовой вместе с женой, Фото: @andriy.sadovyi

В прошлом году Андрей Садовой на YouTube-канале Ok Talk рассказал, что его возлюбленная сейчас активно занимается социальной деятельностью. С начала полномасштабной войны Екатерина присоединилась к работе центра Unbroken, где помогает ветеранам адаптироваться к жизни, работая на четверть ставки:

Сейчас Катерина пошла работать социальным работником, опекает ветеранов, она уже лучше понимает меня. Очень часто я прихожу на работу, а ее нет, потому что она парней на колесных креслах возит в театр, в кино Андрей Садовой

Супруга мэра Львова ведет социальные сети, где рассказывает о деятельности центра Unbroken, а также освещает другие важные культурные и общественные мероприятия города.

Екатерина Садовая сейчас

