Індексація пенсій з 1 березня: кому додадуть до 2 595 грн, а кому не перерахують

Галина Михайлова
Пенсіонері Новина оновлена 01 березня 2026, 10:50
Перерахунок відбувається автоматично — звертатися до ПФУ не потрібно

З 1 березня в Україні стартувала індексація пенсій, яка охопить більшість із 10,2 млн пенсіонерів України. Виплати підвищать на суму від 100 до 2 595 грн.

Це не єдина зміна в березні. "Телеграф" розповів про основні в матеріалі: Нацкешбек по-новому, нові мобільні тарифи та підвищення пенсії: що змінилось з 1 березня.

Важливо, що індексація — процес повністю автоматизований, не потрібно подавати заяв чи звертатись до Пенсійного фонду. Індексація стосується і пенсій працюючих пенсіонерів. Зауважимо, що індексують не всю ту суму, яку отримує пенсіонер, а розрахункову частину, саме "тіло" пенсії, без урахування надбавок та доплат.

Не можуть претендувати на індексацію

  • судді, прокурори, які отримують спецпенсії
  • отримувачі максимальної пенсії 25 950 грн
  • ті пенсіонери, які отримують виплати, що були підвищені до мінімально гарантованого рівня.

Остання категорія — це найбільш вразливі українці, "тіло" пенсії яких не дотягує до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних. Їм до цього рівня — 2 595 грн, доплачують окремо.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще нюанси є у виплаті пенсій для українців, зокрема чому виході на пенсію з однаковим стажем та зарплатами, пенсіонери можуть отримувати дуже різні суми. Деталі розповів Данило Гетманцев у матеріалі: Пенсії частини українців не підвищують через абсурдні схеми

