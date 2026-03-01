Індексація пенсій з 1 березня: кому додадуть до 2 595 грн, а кому не перерахують

Перерахунок відбувається автоматично — звертатися до ПФУ не потрібно

З 1 березня в Україні стартувала індексація пенсій, яка охопить більшість із 10,2 млн пенсіонерів України. Виплати підвищать на суму від 100 до 2 595 грн.

Це не єдина зміна в березні. "Телеграф" розповів про основні в матеріалі: Нацкешбек по-новому, нові мобільні тарифи та підвищення пенсії: що змінилось з 1 березня.

Важливо, що індексація — процес повністю автоматизований, не потрібно подавати заяв чи звертатись до Пенсійного фонду. Індексація стосується і пенсій працюючих пенсіонерів. Зауважимо, що індексують не всю ту суму, яку отримує пенсіонер, а розрахункову частину, саме "тіло" пенсії, без урахування надбавок та доплат.

Не можуть претендувати на індексацію

судді, прокурори, які отримують спецпенсії

отримувачі максимальної пенсії 25 950 грн

ті пенсіонери, які отримують виплати, що були підвищені до мінімально гарантованого рівня.

Остання категорія — це найбільш вразливі українці, "тіло" пенсії яких не дотягує до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних. Їм до цього рівня — 2 595 грн, доплачують окремо.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще нюанси є у виплаті пенсій для українців, зокрема чому виході на пенсію з однаковим стажем та зарплатами, пенсіонери можуть отримувати дуже різні суми. Деталі розповів Данило Гетманцев у матеріалі: Пенсії частини українців не підвищують через абсурдні схеми