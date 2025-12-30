Перемир’я у лютому і вибори президента у травні? Генерал озвучив "швидкий" сценарій

Між Києвом, Вашингтоном і Москвою має пройти ще декілька раундів переговорів

Залежно від того, як активно буде йти переговорний процес між сторонами трикутника Україна — США — Росія і будуть підготовлені документи, необхідні для укладання мирних угод, зупинка війни по нинішній лінії фронту і т.зв. "демілітаризація" частини Донбасу може відбутися вже в лютому 2026 року, а вибори президента — у травні.

Про що треба знати:

Існують три сценарії розвитку подій – швидкий, позитивний і негативний

Підготовка пакету документів зажадає до чотирьох місяців активної роботи

Якщо війна триватиме – Європа має активніше включитися у приборкання РФ

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

На його думку, є "швидкий" сценарій, за яким у лютому-березні 2026-го укладається перемир'я, в Україні проходять вибори президента і референдум щодо долі підконтрольної частини Донбасу.

— Якщо ми говоримо про повнокровне заключення угоди (а це складна, тяжка дорога з урахуванням проблем території), доведеться затягнути процес на три-чотири місяці. Це — ще декілька раундів переговорів зі США та Російською Федерацією, підготовка документів і проведення заключного саміту щодо підписання [мирної угоди], відпрацювання всіх механізмів моніторингу, — каже військовий експерт.

За його словами, підготовка пакету документів зажадає до чотирьох місяців активної роботи, під час якої важливо, щоб не було збоїв і порушення перемир’я.

— Після того (тобто вже починаючи з травня. — Ред.) можуть бути проведені більш вільні вибори або навіть референдум. Тому я думаю, що швидкого рішення не буде і десь ми вийдемо на березень-квітень до конкретних рішень у позитивному сценарії, — каже генерал армії.

Якщо [сценарій] негативний, продовжиться війна, будемо далі йти на конфронтації, — тоді б все ж таки включав сценарій, який передбачав би активну допомогу [Європи]: воєнну, економічну, технологічну, розвідувальну, економічні санкції, інші засоби системного глобального тиску на Росію, щоб у них не було альтернатив ні воєнних, ні економічних, — підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як завдати Путіну суперудар.