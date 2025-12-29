Гарантії безпеки, припинення вогню та референдум. Головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом

Названо головні умови завершення воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський заяви, що воєнний стан в країні може завершитись, коли закінчиться війна, але з гарантіями безпеки. Наразі США готові бути гарантами на 15 років, однак Київ прагне довшого строку.

Що треба знати:

Трамп говорив з Путіним про мирний план. Є пункти, які в Кремлі прийняли, але наразі це на словах

Довгострокові гарантії безпеки — одна з головних вимог України для завершення війни

Зеленський хоче, щоб зустріч американської, європейської та української делегацій пройшла в Україні

Про це президент сказав в онлайн-розмові з журналістами, де був присутній "Телеграф". Відповідаючи на питання, він розповів не тільки про результати пресконференції з Трампом, а й про загальну роботу над наближенням миру.

Гарантії безпеки від США

За словами Зеленського, мирна угода не може діяти без гарантій безпеки від США. Наразі Трамп готовий піти на це, але лише на 15 років. Однак Україна попросила голову Білого дому подумати про довший строк в 30-50 років. Адже, на думки президента України, гарантії мають бути такими, щоб в Кремлі навіть не могли задуматись про новий напад.

Головні результати зустрічі Трампа та Зеленського

Відповідаючи на питання, які ж головні результати пресконференції у Флориді, український лідер зазначив: "Президент Сполучених Штатів підтвердив гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки. Я вважаю, що це дуже сильна домовленість. Друге, ми проговорили Prosperity Package, тобто пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни. Такий економічний пакет".

Також Зеленський наголосив, що основна ціль — це узгодження 20 пунктів мирного плану усіма сторонами.

Розмова Трампа з Путіним

Зеленський відмітив, що комунікація президента США з головою Росії Володимиром Путіним важлива. Нещодавно вони обговорили усі 20 пунктів мирного плану. З деякими з них в Кремль нібито погодились.

"Я не хочу зараз розголошувати деталі, але я сказав Трампу, що для нас це дуже важливо. Але це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інше. Треба, щоб його слова збігалися з діями", — каже президент України.

Майбутня зустріч делегацій та воєнний стан в Україні

За словами Зеленського, він хотів би, аби наступна зустріч на рівні радників пройшла в Україні. Йдеться про переговори української, американської та європейської делегацій. Президент України вже запропонував цю ідею Трампу, лідеру Франції Еммануелю Макрону тощо.

Зеленський додав, що в Росії також висловили готовність про створення робочої групи для переговорів, але зустрічей у тристоронньому форматі було не так багато. Однак тут не слід забувати, що мирну угоду мають підписати чотири сторони: США, Європа, Україна та Росія. Виходить, що фактично треба робити чотири робочих групи.

Щодо того, коли в Україні припинить дію воєнний стан, український лідер сказав: "Воєнний стан закінчиться, коли в Україні закінчиться війна, але з гарантіями безпеки. Без них реально закінчити війну не вийде".

Що буде, якщо Росія не підпише мирну угоду

Зеленський каже, що альтернативи миру немає. В України та США одна позиція, щодо завершення війни — підписання мирної угоди. Варіант, що Росія на це не піде не озвучувався, але в такому випадку війна продовжиться і партнери будуть підтримувати нашу країну й надалі.

Чи дійсно Кремль готовий на припинення вогню

Президент України вважає, що щоб наразі Росія не заявляла про референдум та припинення вогню, фактично вона на це не піде. Київ бачить це вже зараз, як і Вашингтон, але робота в цьому напрямку продовжується.

"Я тут згоден з Джорджією Мелоні. Вона сказала: "Дивіться, найголовніше, навіть не коли закінчиться ця війна, хоча ми хочемо всі, щоб вона вже завершилась. А важливо, як вона завершилась", — резюмував Зеленський.

Якщо ж Росія вже піде на припинення вогню, моніторинг і контроль виконання цього ляже на плечі партнерів. Це одна з гарантій безпеки, додає президент.

Раніше "Телеграф" розповідав, як політологи та громадські діячі відреагували на результати пресконференції Зеленського та Трампа.