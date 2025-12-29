Долю України вирішує народ? Що таке референдум та які питання можуть на нього винести

Конституція України забороняє проводити референдум в умовах війни

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та Володимира Зеленського порушувалось питання референдуму, на який нібито можуть винести питання територій. Однак чимало українців й досі не розуміють, як проходить референдум та в чому його особливість.

"Телеграф" відповість на ці питання, а також розповість, що може стати предметом референдуму в України. Зауважимо, що порядок його проведення та усі деталі регулює закон № 3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Що таке референдум та як його проводять

Всеукраїнський референдум — спосіб здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України.

Які питання можуть виносити на референдум:

Затвердження закону, що вносить зміни до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України. Загальнодержавного значення, вирішення якого впливає на долю всього українського народу і має загальносуспільний інтерес. Про зміну території України. Про втрату чинності законів України або окремих положень законодавства.

Водночас на референдум не можуть виноситись питання, які суперечать Конституції та міжнародним нормам. Заборонено піднімати питання, спрямовані на ліквідацію незалежності та порушення територіальної цілісності.

При цьому формат голосування на референдумі повинен мати лише одну з відповідей: "так" чи "ні". Заборонено різнотлумачення, запит має бути чітким та зрозумілим. Ініціатором референдуму може бути президент України та Верховна Рада.

Коли референдум не можливо провести

Введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях забороняє проведення референдуму. Тобто якщо в Україні буде такий формат голосування під час війни, то для нього змінять юридичну базу — переформулюють закони та положення Конституції.

При цьому, чи відповідає Конституції України питання, яке пропонується для винесення на референдум, визначає лише Конституційний Суд. Також під час референдуму мають бути зібрані голоси у 2/3 областей України, щонайменше по 100 тисяч в кожній. Виборець має право поставити лише один підпис на підтримку однієї ініціативи.

Які вимоги до збору голосів на референдумі

Референдум буде вважатись таким, що відбувся, якщо участь у голосуванні візьме не менш як 50% виборців, включених до Державного реєстру виборців.

Які питання Україна може винести на референдум

Одним з перших питань, про яке говорив президент Зеленський та інші політики — окуповані території України. Адже Росія вимагає визнання окупації, повної віддачі під її владу Донеччини та створення "буферної зони". Президент не раз наголошував, що окупацію Україна ніколи не визнає, але долю територій має вирішувати український народ.

Ще одним питанням для проведення референдуму може стати мирний план з 20 пунктів. Адже він має чимало компромісів, на які Київ вимушений йти. Тут Зеленський також вважає, що долю угоди має вирішувати народ, а не президент.

Чи можливо провести референдум зараз

Фактично, аби в Україні пройшов референдум, має відбутись чимало змін. Зокрема треба змінити юридичну базу, тобто закони та положення Конституції. А цей процес може зайняти місяці. Окремо можна виділити питання фінансів, адже виборчий процес потребує чималих грошей.

Також президент наголошував на головній умові проведення референдуму — безпека. Росія та партнери повинні забезпечити безпеку виборцям. Ймовірніше йдеться про повну зупинку вогню. Але тут великим та важким питанням залишаються окуповані території, адже українці з ТОТ теж мають право голосувати.

