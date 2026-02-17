Сильний сніг, дощ і не тільки: як у Харкові цього тижня змінюватиметься погода

Найморознішою буде ніч на неділю, 22 лютого

Цього тижня Харків очікує на морозні ночі та сильний сніг, який змінюватиметься дощем. Однак холод буде недовгим, і незабаром погодні умови стануть м’якшими.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 18 лютого, вночі у Харкові очікується значний сніг, а температура повітря опуститься до -7...-9 градусів. Вдень прогнозують 0...-2 градуси.

Погода в Харкові на 18 лютого

У четвер, 19 лютого, вночі температура істотно не зміниться, вдень буде хмарна погода, без опадів. Стовпчики термометра покажуть -1…+1 градус.

Погода в Харкові на 19 лютого

У п’ятницю, 20 лютого, Харків охопить сніг протягом усього дня. Вночі температура опуститься до -1...-3 градусів, а вдень коливатиметься від -3 до -1 градуса.

Погода у Харкові 20 лютого, прогноз

У ніч на суботу, 21 лютого, вдарять морози до -10 градусів, але вдень температура очікується -7...-5 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Погода в Хвркові 21 лютого

Згідно з сайтом Ventusky найморознішою у Харкові буде ніч на неділю, 22 лютого. Температура опуститься до -11 градусів. З середи до п’ятниці, 18-20 лютого, очікується сильний снігопад.

Коли до Харкова прийде потепління

Подібний прогноз у сайту Weather. У суботу та неділю, 21-22 лютого, у Харкові вдарять морози до -12 градусів. Цього тижня погода очікується хмарною та сніговою.

Погода у Харкові до кінця лютого 2026

