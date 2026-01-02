Є два варіанти? Що за посада може чекати Шмигаля

Президент проводить кадрові перестановки в інституціях

Денис Шмигаль, який очолював Міністерство оборони, отримає нову посаду після призначення Михайла Федорова на його місце. Вже є припущення, яка посада його чекає.

Що треба знати:

Шмигаль з 2025 очолював Міноборони

2 січня Зеленський оголосив про кілька важливих кадрових рішень

За словами нардепа Ярослава Железняка, Шмигаля можуть призначити або на посаду міністра енергетики, або на посаду в Раді національної безпеки та оборони (РНБО). Офіційно цю інформацію не підтверджували.

"Про нього чув дві позиції: РНБО та міністр енергетики, плюс ще щось доєднають", — йдеться у повідомленні.

Допис Железняка про Шмигаля

Денис Шмигаль

Зауважимо, що після звільнення Світлани Гринчук з посади голови Міністерства енергетики тимчасово цю посаду обіймає Артем Некрасов. Гринчук є фігуранткою корупційної справи в енергетиці.

При цьому, про яке саме можливе призначення Шмигаля в РНБО йдеться достеменно не відомо. Наразі секретарем Ради нацбезпеки є Рустем Умєров, який до цього очолював Міноборони.

Нагадаємо, що 2 січня Зеленський повідомив про кілька важливих кадрових змін. Зокрема:

Кирило Буданов став новим керівником Офісу президента;

Олег Іващенко очолив Головне управління розвідки;

Михайло Федорова призначать на посаду голови Міноборони;

Олександр Кононенко став головою Служби зовнішньої розвідки.

Раніше "Телеграф" писав, що NYT розповіло, яку роль Буданов може відіграти у відносинах України та США.