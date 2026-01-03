Держится в тени и зарабатывает больше мужа? Как выглядит жена министра обороны Шмыгаля (фото)

Шмыгаль вместе с женой воспитывает двоих дочек

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, который вскоре получит новую должность, более 25 лет состоит в браке. Его жена Екатерина занимается предпринимательством, но избегает публичности.

Что известно:

Министр обороны Денис Шмыгаль с 1998 года женат на Екатерине, с которой воспитывает двоих дочерей

Женщина находится в тени, занимается бизнесом и в 2024 году заработала больше своего мужа-министра

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Екатерина Шмыгаль и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты.

Денис Шмыгаль — что известно о его жене и детях

Екатерина Шмыгаль родилась 7 декабря 1975 года. С будущим политиком она вместе с 1998 года (27 лет) и родила ему двоих дочек: Анну и Софию.

Денис Шмыгаль со своей семьей, Фото: @dshmyhal

О личной жизни Денис Шмыгаль говорит крайне редко, а его жена сознательно избегает публичности. Екатерина почти не появляется в медиа, поэтому информации о ней в открытом доступе мало.

Известно, что до 2016 года Катерина занималась предпринимательской деятельностью во Львове. В разное время ей принадлежали предприятие "Каменецкая пекарня" и сеть велопрокатов "NextBike".

Как выглядит жена Дениса Шмыгаля, Фото: 24tv.ua

Также жена Шмыгаля открыла ФОП и занялась сдачей недвижимости в аренду. В 2024 году она закрыла его и зарегистрировала частное предприятие "Кадис. Уа" с уставным капиталом 30 миллионов гривен. Основным направлением компании осталась аренда и управление недвижимым имуществом, однако вскоре перечень видов деятельности расширился.

Екатерина Шмыгаль, Фото: скриншот

Бизнес жены министра оказался весьма доходным. Согласно декларации за 2024 год, доход Екатерины Шмыгаль от предпринимательской деятельности составил 7,46 миллиона гривен — почти на уровне предыдущего года. Кроме того, она получила около одного миллиона гривен от отчуждения движимого имущества, вероятно автомобиля Land Rover Discovery Sport 2016 года.

Денис Шмыгаль вместе с женой и дочерьми, Фото: @dshmyhal

Для сравнения, заработная плата Дениса Шмыгаля, который еще занимал должность премьера, за тот же период составила 1,16 миллиона гривен, то есть доходы жены в несколько раз превышали его официальный заработок.

Несмотря на статус мужа, Екатерина Шмыгаль долгое время оставалась вне публичного поля. Впервые она появилась на официальном мероприятии вместе с супругом и детьми в 2021 году — во время празднования 30-летия Независимости Украины.

Позже Екатерина сопровождала министра на гала-концерте в Национальной опере Украины, организованном по случаю юбилея Независимости. Также семья Шмыгалей в полном составе посетила концерт Андреа Бочелли в Киеве.

Жена Дениса Шмыгаля редко появляется на публике

Тогда Екатерина дала свое первое интервью телеведущей Катерине Осадчей в программе "Светская жизнь". Она призналась, что сознательно избегает публичности, поскольку повышенное внимание мешает ее повседневной жизни.

В апреле 2025 года имя супруги Дениса Шмыгаля появилась в сводках СМИ. Журналисты "Следствия.Инфо" выяснили, что Екатерина приобрела элитный Range Rover Sport 2022 года за более 80 тысяч долларов и зарегистрировала его на новую фирму. Однако в декларации экс-премьера новенькой машины не было.

