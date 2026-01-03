Держится в тени и зарабатывает больше мужа? Как выглядит жена министра обороны Шмыгаля (фото)
Шмыгаль вместе с женой воспитывает двоих дочек
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, который вскоре получит новую должность, более 25 лет состоит в браке. Его жена Екатерина занимается предпринимательством, но избегает публичности.
Что известно:
- Министр обороны Денис Шмыгаль с 1998 года женат на Екатерине, с которой воспитывает двоих дочерей
- Женщина находится в тени, занимается бизнесом и в 2024 году заработала больше своего мужа-министра
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Екатерина Шмыгаль и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты.
Денис Шмыгаль — что известно о его жене и детях
Екатерина Шмыгаль родилась 7 декабря 1975 года. С будущим политиком она вместе с 1998 года (27 лет) и родила ему двоих дочек: Анну и Софию.
О личной жизни Денис Шмыгаль говорит крайне редко, а его жена сознательно избегает публичности. Екатерина почти не появляется в медиа, поэтому информации о ней в открытом доступе мало.
Известно, что до 2016 года Катерина занималась предпринимательской деятельностью во Львове. В разное время ей принадлежали предприятие "Каменецкая пекарня" и сеть велопрокатов "NextBike".
Также жена Шмыгаля открыла ФОП и занялась сдачей недвижимости в аренду. В 2024 году она закрыла его и зарегистрировала частное предприятие "Кадис. Уа" с уставным капиталом 30 миллионов гривен. Основным направлением компании осталась аренда и управление недвижимым имуществом, однако вскоре перечень видов деятельности расширился.
Бизнес жены министра оказался весьма доходным. Согласно декларации за 2024 год, доход Екатерины Шмыгаль от предпринимательской деятельности составил 7,46 миллиона гривен — почти на уровне предыдущего года. Кроме того, она получила около одного миллиона гривен от отчуждения движимого имущества, вероятно автомобиля Land Rover Discovery Sport 2016 года.
Для сравнения, заработная плата Дениса Шмыгаля, который еще занимал должность премьера, за тот же период составила 1,16 миллиона гривен, то есть доходы жены в несколько раз превышали его официальный заработок.
Несмотря на статус мужа, Екатерина Шмыгаль долгое время оставалась вне публичного поля. Впервые она появилась на официальном мероприятии вместе с супругом и детьми в 2021 году — во время празднования 30-летия Независимости Украины.
Позже Екатерина сопровождала министра на гала-концерте в Национальной опере Украины, организованном по случаю юбилея Независимости. Также семья Шмыгалей в полном составе посетила концерт Андреа Бочелли в Киеве.
Тогда Екатерина дала свое первое интервью телеведущей Катерине Осадчей в программе "Светская жизнь". Она призналась, что сознательно избегает публичности, поскольку повышенное внимание мешает ее повседневной жизни.
В апреле 2025 года имя супруги Дениса Шмыгаля появилась в сводках СМИ. Журналисты "Следствия.Инфо" выяснили, что Екатерина приобрела элитный Range Rover Sport 2022 года за более 80 тысяч долларов и зарегистрировала его на новую фирму. Однако в декларации экс-премьера новенькой машины не было.
