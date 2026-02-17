Фінляндія надішле додаткові генератори та збільшить гуманітарну допомогу Україні, - Віцеспікерка Олена Кондратюк зустрілася з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо

Фінляндія посилить гуманітарну допомогу Україні та тлі надзвичайної ситуації в енергетиці та продовження російської агресії. Про це йшлося під час зустрічі Заступниці Голови Верховної Ради Олени Кондратюк з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Зустріч відбулася у Гельсінкі в межах робочого візиту Віцеспікерки українського Парламенту до Фінляндії.

"Уряд Фінляндії протягом лютого планує додатково направити Україні 52 генератори та збільшити гуманітарну підтримку до 22 млн євро. Ми вдячні Фінляндії за цю допомогу та лідерство в міжнародній "Коаліції укриттів цивільного захисту", — зазначила Олена Кондратюк.

Як зауважила Віцеспікерка, Фінляндія має значний досвід в сфері цивільного захисту населення та вже виділила 13,2 млн євро на будівництво перших з 10 тисяч запланованих укриттів в Україні. За її словами, важливо масштабувати цей процес та залучати більше країн до цієї гуманітарної ініціативи.

Сторони також обговорили питання європейської інтеграції України, продовження військової допомоги, досягнення справедливого миру та посилення санкцій проти рф.

"Дякуємо Фінляндії за 32 пакети військової допомоги на 3,5 млрд євро та послідовну адвокацію нашого вступу в ЄС. Адже для України це частина безпекових гарантій", — підкреслила Віцеспікерка Олена Кондратюк.

Свою чергою Петтері Орпо наголосив, що Уряд Фінляндії продовжить надавати військову допомогу та адвокувати прискорений вступ України до Євросоюзу. Уряд Фінляндії також підтримує 20-й санкційний пакет ЄС проти рф та виступає за подальше посилення санкцій.

Під час зустрічі Олена Кондратюк звернулася до Прем’єр-міністра Фінляндії розглянути виділення додаткових коштів в межах програми НАТО PURL. "Передусім на системи ППО та ракети до них для захисту української енергетики та цивільного населення. Україна також зацікавлена спільному військовому виробництві з Фінляндією в межах інструменту ЄС SAFE. Наш пріоритет — безпілотні системи", — зауважила Віцеспікерка.

Крім того учасники зустрічі обговорили поглиблення співпраці в межах розширеного партнерства України та коаліції Об’єднаних експедиційних сил JEF, членом якої є Фінляндія. Зокрема залучення Сил оборони України до спільних військових навчань з JEF.