У мережі є лише одне її фото. Як виглядає дружина колишнього "охоронця" президентів Гелетея

Весілля сина Гелетея у 2016 році викликало скандал

Колишнього 13-го міністра оборони Валерія Гелетея нерідко називали "охоронцем" перших осіб України. Попри свою публічність, він вважав за краще тримати свою дружину далеко від уваги ЗМІ.

Що потрібно знати:

Анжела Гелетей раніше працювала менеджером та присвятила себе родині

У подружжя двоє синів — Олександр та Віктор

Весілля сина Гелетея у 2016 році стало причиною суспільного скандалу

Дружина Гелетея — родичка ексміністра з НС Василя Дурдинця

Анжела Олександрівна Гелетей раніше працювала менеджером у комерційній компанії, проте пізніше вирішила повністю присвятити себе сім’ї. У відкритих джерелах представлено лише одне її фото.

Відомо, що у подружжя двоє дорослих синів. 1994 року у пари народився син Олександр, а 2003 року — син Віктор.

Родичка відомого топчиновника

За інформацією порталу dosye.info, Анжела Гелетей знаходиться у родинних зв’язках з відомим українським високопосадовцем — з колишнім першим віцепрем’єром та ексміністром з надзвичайних ситуацій та питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Василем Дурдинцем. Нині йому 88 років, і він обіймає посаду радника голови МВС Ігоря Клименка. У березні 2025 року стало відомо, що за два роки Дурдинець заробив понад мільйон гривень.

Скандал із весіллям сина

У 2016 році Валерій Гелетей організував весілля своєму старшому синові, який одружився з призеркою міжнародних змагань з бальних танців Дар’єю Маковецькою. Святкування відбулося на даху київського п’ятизіркового готелю "Прем’єр Палас" і, за оцінками, коштувало щонайменше 1,5 мільйона гривень. Сума, яка втричі перевищила офіційний річний дохід Гелетея за 2015 рік, викликала широкий суспільний резонанс і скандал.

Де зараз знаходиться родина – невідомо. Останній допис на сторінці Гелетея у Facebook датується 12 квітня 2019 року. З усім тим, у січні 2022 року було додано дві останні фотографії ексміністра у військовій формі.

