Українка порівняла стан доріг у Києві та німецькому селі: її думка викликала суперечки

Марина Бондаренко
Порівняння стану доріг в Німеччині та Україні
Порівняння стану доріг в Німеччині та Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Пост швидко зібрав багато коментарів

Українка, яка недавно переїхала до Німеччини, поділилася враженнями від життя у маленькому селі, де все доглянуто, і акцентувала на ідеальних дорогах. Водночас вона здивувалася станом доріг у Києві та запитала у користувачів соцмереж, чому між столицею та селом така велика різниця.

Відповідний допис дівчина під ніком "sinenko_fit" опублікувала в Тhreads. Далеко не всі погодились з її думкою.

Частина користувачів зазначила, що у Німеччині високі податки, які частково витрачають на дороги. Інші зауважили, що порівнювати столицю з маленьким селом нерозумно, адже великі європейські міста теж мають проблеми з дорогами та небезпечні райони.

Українка порівняла дороги німецького села та нашої столиці, але її думку підтримали далеко не всі українці
Що написали під постом. Фото: скріншот з Тhreads

Користувачі також згадали кліматичні фактори: у Німеччині немає різких перепадів температури, на відміну від України, і через це дороги довше зберігаються цілими. За словами українця, у Канаді асфальт також швидко руйнується через морози.

Українка порівняла дороги німецького села та нашої столиці, але її думку підтримали далеко не всі українці
Думки користувачів про дороги у Німеччині та Києві. Фото: Тhreads

#Німеччина #Київ #Дороги #Село