Золоті підсніжники: де українців можуть оштрафувати на 2 млн грн за зірвані квіти

Варто бути вкрай обережними під час весняних прогулянок

Поки в Україні екоактивісти лише закликають не купувати червонокнижні рослини, у Німеччині закон діє максимально жорстко. За спробу принести додому лісовий підсніжник можна отримати чималий штраф.

Про це повідомляє видання Echo24 з посиланням на дані екологічних відомств. Там розповіли, що з порушників можуть стягнути до 50 000 євро.

Чому такі суворі правила

Підсніжники в Німеччині мають статус виду, що перебуває під особливою охороною. Через зміну клімату та вирубку листяних лісів їхня популяція стрімко скорочується. Тому німецьке законодавство суворо забороняє: зривати квіти в лісах , на луках чи навіть уздовж доріг, викопувати цибулини для пересадки, продавати дикорослі рослини.

Підсніжник

Які штрафи за порушення

Суми штрафів залежать від федеральної землі та серйозності провини, наприклад, чи ви зірвали одну квітку, чи викопали цілу галявину). Згідно з ресурсом Bubgeldkatalog.org, ситуація по регіонах виглядає так:

Гамбург: найвищий поріг — до 50 000 євро .

найвищий поріг — до . Бремен: від 50 до 20 000 євро .

від 50 до . Бранденбург: до 5 000 євро .

до . Тюрінгія та Рейнланд-Пфальц: штрафи можуть сягати 10 000 євро.

Які штрафи діють в Німеччині

Видання пише, що нещодавно в Баварії вже зафіксували випадок, коли на чоловіка заявили в поліцію лише за те, що він викопав rdsnb на громадському лузі. Тепер йому загрожує чимале стягнення.

А що в Україні з порушниками, які зривають підсніжники

В нашій країні закон також стоїть на захисті першоцвітів, хоча цифри дещо скромніші, ніж у Німеччині. Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за підсніжники можна отримати такі штрафи:

За незаконний збір та продаж: від 1 700 до 3 655 грн .

від . Додаткова компенсація: за кожне знищене стебло червонокнижної рослини доведеться заплатити ще по 62 грн збитку.

за кожне знищене стебло червонокнижної рослини доведеться заплатити ще по збитку. За порушення правил охорони: звичайний збір у лісі "для себе" може обійтися у суму до 510 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому впав курс євро в Україні та що буде далі.