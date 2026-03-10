Украинка сравнила состояние дорог в Киеве и немецкой деревне: ее мнение вызвало споры

Пост быстро собрал много комментариев

Украинка, недавно переехавшая в Германию, поделилась впечатлениями от жизни в маленькой деревне, где все ухожено, и акцентировала внимание на идеальных дорогах. В то же время она удивилась состоянию дорог в Киеве и спросила у пользователей соцсетей, почему между столицей и деревней такая большая разница.

Соответствующий пост девушка под ником "sinenko_fit" опубликовала в Тhreads. Далеко не все согласились с ее мнением.

Часть пользователей отметила, что в Германии высокие налоги, частично расходуемые на дороги. Другие заметили, что сравнивать столицу с маленькой деревней глупо, ведь большие европейские города тоже имеют проблемы с дорогами и опасные районы.

Что написали под постом. Фото: скриншот с Threads

Пользователи также упомянули климатические факторы: в Германии нет резких перепадов температуры, в отличие от Украины, и из-за этого дороги дольше сохраняются целыми. По словам украинца, в Канаде асфальт также быстро разрушается из-за морозов.

Мнения пользователей о дорогах в Германии и Киеве. Фото: Тreads

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что харьковчанка поделилась правдой о жизни в Германии. Она отметила, что в этой стране ты всегда будешь в чем-то виноват.