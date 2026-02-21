Символ волі та мужності. Чому площа у Німеччині носить імена двох українців

Назву вона отримала у 1998

У Європі є чимало місць, які носять імена українських діячів чи якось пов'язані з Україною. Не виключенням став й Франкфурт-на-Майні у Німеччині.

Адже тут знаходиться площа Голуба-Лебеденка (Golub-Lebedenko-Platz). "Телеграф" розповість, чому вона так називається та що в ній особливого.

Відомо, що ця площа — це меморіальне місце. Воно отримало свою назву 14 березня 1998 року. Площу назвали на честь двох українських в’язнів-військовополонених Адама Голуба та Георгія Лебеденка. Їхні імена обрали не випадково.

Площа Голуба-Лебеденка у Німеччині

Адже саме на цій площі у 1945 році було страчено Голуба та Лебеденка після спроби втечі з концтабору "Катцбах", який знаходився на території заводу "Адлерверке". Зранку 14 березня двоє парубків з України спробували втекти з концтабору, але наглядач це помітив. Навздогін українцям кинулись есесівці. Лебеденка застрелили прямо на площі, а Голубу вдалось сховатись в одному з підвалів поруч, однак його незабаром знайшли.

Цікаво, що площа знаходиться неподалік від колишнього концтабору. Імена в'язнів в її назві нагадують людям не тільки про жахи нацистського рейху, а про жагу українців до свободи та їхню мужність.

Для довідки

Франкфурт чи Франкфурт-на-Майні – одне з найбільших міст Німеччини, розташоване на південному заході країни ближче до центральної частини. Є столицею землі Гессен. Місто стоїть на річці Майн. Населення – 700 тисяч осіб. У місті діє Православна Церква України — Німецький Деканат Франкфурт-на-Майні Маннхайм.

