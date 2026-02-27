До 100 000 гривень на руки: власникам паїв та фермерам готують нові виплати

Алгоритм отримання дуже простий

В Україні стартувала програма фінансової підтримки для аграріїв та власників земельних ділянок, які ведуть господарство. У межах ініціативи, що фінансується міжнародними партнерами, сільгоспвиробники можуть отримати безповоротну грошову допомогу. Максимальна сума виплати на одне господарство становить близько 100 тисяч гривень.

Програму реалізують з Міністерством економіки України та за підтримки PepsiCo і PepsiCo Foundation, що гарантує стабільність і довгостроковість ініціативи. "Телеграф", посилаючись на дані сайту "Час дій" розповість деталі.

Хто має право на кошти

Програма розрахована на фізичних осіб (власників паїв) та малих фермерів, які офіційно зареєстровані та обробляють угіддя. Головна мета — підтримати виробничий потенціал у сільській місцевості в складних умовах.

Гроші надаються за двома основними напрямками:

власники земель (від 1 до 120 гектарів) можуть отримати по 4 000 гривень за кожен гектар оброблюваних угідь. Тваринництво: окрема підтримка передбачена для тих, хто утримує велику рогату худобу (від 3 до 100 корів) або кіз та овець (від 5 до 500 голів). Сума виплат становить 7 000 гривень на одну корову та 2 000 гривень на одну козу чи вівцю.

Як оформити допомогу

Процес подання заявки максимально цифровізований. Претендентам не потрібно стояти в чергах до державних установ — реєстрація відбувається через Державний аграрний реєстр (ДАР).

Алгоритм дій наступний:

Увійдіть в особистий кабінет на платформі ДАР (використовуючи електронний підпис або BankID).

Перевірте актуальність даних про ваші земельні ділянки або поголів'я худоби у відповідних реєстрах.

Знайдіть у розділі "Доступні програми" відповідний пункт про підтримку малих сільгоспвиробників.

Заповніть заявку та підпишіть її електронним ключем.

