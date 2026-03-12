"Я просто розридалась". Хлопчик зі Львова розчулив українців на концерті "Антитіл" (відео)

Юний львів'янин "запалив" на сцені з Тарасем Тополею

Фронтмен українського рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя виклав зворушливе відео з концерту у Львові. На сцені музиканти виступили з юним гітаристом.

Під час концерту в межах масштабного всеукраїнського туру "Вдома" до гурту звернувся хлопчик із залу. Він попросив дозволу виконати разом із музикантами пісню "Вдома" на гітарі. Та коли отримав слово, настільки розхвилювався, що не стримав сліз просто на сцені.

Мрію зіграти з вами "Вдома" на гітарі, дуже дуже…І розплакався… Це сталося в середині концерту, між піснями. А вже за годину Влад роздавав року прямо зі сцени і епічно завершив концерт. Мрієш? Дій! Так працює. Львів, дякуємо! Тарас Тополя фронтмен гурту "Антитіла"

У фіналі виступу Тополя запросив хлопчика на сцену. Коли Влад вийшов із гітарою, у залі запанувала тиша — настільки впевнено й майстерно він заграв. Згодом стало відомо, що юний гітарист зі Львова переважно навчається музики самостійно, лише інколи бере уроки у вчителя. А пісню "Вдома" він вивчив спеціально, щоб підтримати своїх нових друзів — дітей-переселенців із Херсона та Донбасу.

У мережі українці були розчулені вчинком співака, а особливо — драйвовим виступом Владислава. Шанувальники гурту бажають хлопчику успіху, називають його талановитим і крутим.

Я просто розридалась з пʼятої секунди відео

Влад, ти крутий!!! Ми були вражені!!! Нехай твої мрії здійснюються завжди!!!❤️❤️❤️

Клас❤️колись він виросте,стане крутим музикантом і згадає цей момент особливо 😍

Неймовірно, Тарасе, що Ви дали можливість втілити мрію😍 Ви талант і молодець це про Вас!!!!

Що відомо про всеукраїнський тур "Вдома"

Зазначимо, що у Львові концерт був з аншлагом, і за тиждень до події квитків уже не було. Однак у бажаючих ще є шанс потрапити на велике шоу в Києві — у Палаці спорту 20, 21 та 22 березня.

АНТИТІЛА готують шоу європейського рівня: великоформатну багаторівневу конструкцію у формі ключа, сценографію із задіянням десятків LED-площин та екранів, щоб досягнути 360° візуального ефекту. Буде створено простір навколо артистів, що постійно трансформуватиметься під час виступу, а також задіють велику кількість спецефектів.

Для реалізації постановки до Києва везуть світлове обладнання з Європи, яке використовується в шоу світових зірок. Окремий акцент команда робить на аналоговому звуці.

Нагадаємо, що влітку 2025 року поряд із будинком Тараса Тополі був приліт і його квартира постраждала. У грудні він розповів про вартість відновлення нерухомості.