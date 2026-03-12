Народився в Україні, але вибрав Росію? Куди пропав зірка "Файна Юкрайна" Андрій Молочний

Андрій Молочний перестав з’являтися на публіці

Комік Андрій Молочний разом із Сергієм Притулою був зіркою гумористичного скетч-шоу "Файна Юкрайна", а також учасником "Comedy Club UA". Проте гуморист неодноразово потрапляв у скандали через негативні висловлювання щодо України та державної мови.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди пропав Андрій Молочний та що про нього відомо. Ми дізналися деякі подробиці.

Андрій Молочний – чим запам’ятався комік

Гуморист Андрій Молочний народився 2 травня 1978 року у Коростені Житомирської області. Після школи він вступив до Національного аграрного університету в Києві, де під час навчання активно захопився КВК. Саме це захоплення багато в чому визначило його подальшу кар’єру. Молочний виступав у різних командах, поступово заявляючи про себе у гумористичному середовищі.

Молодий Антон Лірник і Андрій Молочний

Навесні 2006 року разом з Антоном Лірником він створив "Дует імені Чехова", який швидко став популярним і незабаром опинився серед резидентів "Comedy Club". З 2006 по 2015 рік дует регулярно виступав у проекті "Comedy Club Москва", завдяки чому отримав широку популярність серед глядачів.

Андрій Молочний виступав у "Comedy Club Москва"

У тому ж році на телеканалі "Інтер" вийшла українська версія шоу "Comedy Club UA", де Молочний не лише виступав як учасник, а й працював головним редактором.

Однак справжню популярність на українському телебаченні йому принесло скетч-шоу "Файна Юкрайна", де він знімався разом із Сергієм Притулою. При цьому Молочний вже тоді нерідко потрапляв у скандали через суперечливі висловлювання про Україну та державну мову.

Андрій Молочний і Сергій Притула в шоу "Файна Юкрайна"

Де зараз Андрій Молочний і що говорить про війну

Андрій Молочний образливо відгукувався про українців за кордоном, називаючи їх "недолугими", а державну мову — "нерозвиненою" і нібито непридатною для дубляжу чи наукових проектів.

Після початку Революції Гідності гуморист поїхав до Росії. Згодом його публікації у соцмережах почали повторювати риторику російської пропаганди. Так, у 2019 році Молочний написав, що у Києві нібито "ходять натовпи фашистів".

Адже ще п’ять років тому я навіть і подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити не міг, що осквернюватимуться пам’ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що зноситимуть пам’ятники Жукову та Ватутіну. Андрій Молочний

Андрій Молочний повторював риторику російської пропаганди

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, у коміка так і не прозвучало публічного засудження агресії. При цьому він заступався за діяльність Московського патріархату в Україні.

Молочний заступився за діяльність Московського патріархату в Україні.

В інтерв’ю Роману Кравцю у програмі "Дивись" шоумен і волонтер Сергій Притула розповів, що востаннє спілкувався з ексколегою Молочним у 2022 році і намагався поговорити з ним про його позицію.

Був час і натхнення, і я його набрав. Запитати про його позицію. Чи не здається йому, що настав час засудити російську агресію, якось своє ставлення до того, що нас вбивають, висловити Сергій Притула

Він також зазначив, що Молочний був талановитим актором, проте виявився не найкращим громадянином України, оскільки дотримувався старої радянської настанови про те, що українці та росіяни нібито "один народ".

Сам Молочний останніми роками не з’являється у публічному просторі та закрив свої сторінки у соціальних мережах.

Сергій Притула і Андрій Молочний не спілкуються з 2022 року

У 2024 році український шоумен Дядя Жора розповідав, що про Молочного майже нічого не чути і його не видно. За його словами, ходять розмови, що комік міг залишитися жити у Москві та обрав російську сторону.

Куди зник Андрій Молочний

При цьому колишній партнер Молочного по "Дуету імені Чехова" Антон Лірник у 2025 році в інтерв’ю Аліні Доротюк заявив, що не спілкується з ним, але спростував, що Молочний не у Росії:

Я не знаю, але я впевнений: він ніколи не жив у Росії і не хотів цього. Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення він жив у Києві. Я не можу цього довести, але маю повну впевненість, що він досі живе в Києві, нікуди він не поїхав, просто обірвав усі зв’язки з усіма, кого знав Антон Лірник

