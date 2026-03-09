Перерахунок пенсій з 1 березня: повний список категорій, кому виплати не піднімуть

Є три категорії літніх осіб

З 1 березня в Україні відбулась планова індексація пенсій, однак підвищення отримали не всі пенсіонери. Частина громадян продовжить отримувати виплати у попередньому розмірі.

Про категорії людей повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в коментарі для РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про людей, яким пенсійні виплати вже раніше підвищили до гарантованого державою мінімального рівня для соціально вразливих груп населення.

Пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Крім того, індексація не торкнеться громадян, які отримують максимальну пенсію. Наразі її розмір законодавчо обмежений і становить 25 950 гривень. Оскільки ця межа встановлена законом, збільшення виплат понад неї під час березневої індексації не проводиться.

Без змін також залишаться пенсійні виплати для окремих категорій колишніх посадовців. Йдеться про прокурорів та суддів у відставці, для яких діють спеціальні правила нарахування пенсій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів в Україні отримав максимальну надбавку в 2592 гривень під час індексації.