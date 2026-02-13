Відомі бренди продуктів та товарів зі знижками понад 50%: які 12 товарів купити в "Сільпо"

Напівфабрикати, молочна продукція, напої, шоколад та побутова хімія попали під приємні знижки

У мережі супермаркетів "Сільпо" з’явилися нові акційні пропозиції, у межах яких покупці можуть придбати популярні товари зі значними знижками.

Частина товарів подешевшала майже наполовину, що дозволяє суттєво заощадити під час щоденних покупок. До переліку акційних позицій увійшли як продукти, так і товари для дому.

Продукти харчування:

Нагетси "Ходорівський м’ясокомбінат" заморожені — 79,90 грн замість 149,0 грн -46%);

Молоко згущене "Первомайський МКК" — 59,90 грн замість 99,0 грн (-39%);

Вареники "Три ведмеді" з картоплею та вершками — 84,90 грн замість 154,0 грн (-45%);

Шоколад Milka з начинкою з цілого горіха і карамеллю — 159,00 грн замість 299,0 грн (-47%);

Масло вершкове "Молокія" 82% — 74,99 грн замість 129,0 грн (-42%);

Чай фруктово-трав’яний Pickwick Super Blends — 69,90 грн замість 124,0 грн (-44%).

Товари для дому:

Гель для прання Ariel Color — 354,00 грн замість 589,0 грн (-40%);

Гель для прання Wash&Free універсальний — 194,00 грн замість 364,0 грн (-47%);

Мило рідке Galax антибактеріальне — 29,99 грн замість 54,99 грн (-45%);

Папір туалетний Nua тришаровий — 379,00 грн замість 799,0 грн (-53%);

Серветки вологі Smile Baby — 39,99 грн замість 82,99 грн (-52);

Гель для прання Persil Active — 299,00 грн замість 689,0 грн (-57%).

Ціни на продукти та товари в "Сільпо". Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" та "Сільпо" цінопад на пральний порошок. Ми з'ясували, де можна значно зекономити.