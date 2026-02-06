Знижкова хвиля в "Сільпо": що варто вхопити за пів ціни

На твердому сирі можна зекономити 300 гривень, якщо брати кілограм

У "Сільпо" цього тижня діють великі знижки на популярні продукти. Серед акційних товарів – овочі, сири, десерти та навіть господарські товари, ціни на які знижені до 50%.

У Telegram-каналі "Акції та знижки супермаркетів" опублікували газети з товарами та продуктами щоденного вжитку. Детальніше написав "Телеграф".

Приємні пропозиції:

Овочі та фрукти

Томат Azura чері сливкою, 250 г – лише 89,0 грн замість 109,0 грн (знижка 18%);

– лише 89,0 грн замість 109,0 грн (знижка 18%); Перець червоний, 1 кг – 204,0 грн замість 259,0 грн (-21%).

Сири та молочні продукти

Сир Bonfetto "Моцарела" 45% або "Сулугуні" 45%, 180 г – 49,99 грн замість 86,99 грн (-43%);

– 49,99 грн замість 86,99 грн (-43%); Сир кисломолочний "Ферма" 5%, 350 г – 59,99 грн замість 99,0 грн (-39%);

– 59,99 грн замість 99,0 грн (-39%); Сир Deli Q DAILY "Гауда" 48%, слайси, 300 г – 149,0 грн замість 254,0 грн (-41%);

– 149,0 грн замість 254,0 грн (-41%); Сир Polmlek "Едам" 43%, 100 г – 29,90 грн замість 59,90 грн (-50%).

Випічка та десерти

Торт "Наполеон" шоколадний, 100 г – 23,90 грн замість 35,90 грн (-33%).

Макарони

Вироби макаронні "Чумак" – "Метелики" або "Капелліні", 400 г – 29,99 грн замість 55,99 грн (-46%).

Господарські товари

Рушники паперові Nua Double Roll 1=2, 3-шарові, шт – 49,99 грн замість 99,0 грн (-50%).

Зауважимо, знижка триватиме до 11 лютого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 20 популярних продуктів можна купити з "жовтими" цінниками в "АТБ".