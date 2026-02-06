Масові знижки в "АТБ": які 20 популярних продуктів можна купити з "жовтими" цінниками

Серед товарів можна купити популярний "бадьорий" напій

В українській мережі супермаркетів "АТБ" запровадили нові акційні пропозиції на низку популярних товарів. Знижки діють на деякі напої, молочну та м'ясну продукцію, а також на бакалію та снеки.

Розмір економії подекуди сягає понад 42%. Детальніше про це написав "Телеграф".

Перші 10 товарів зі знижками від 39%

Кава та кавові напої

Суттєво знизилися ціни на продукцію бренду Jacobs, яка стабільно користується високим попитом серед споживачів. Зокрема:

Кава Jacobs Monarch, розчинна сублімована, 190 г — −42%, 309,90 грн

Кавовий напій Jacobs Cappuccino Choco, 0,5 кг — −42%, 179,90 грн

Сухі сніданки

За акційною ціною також можна придбати популярні сухі сніданки, які підходять як для дорослих, так і для дітей.

AXA Muesli хрусткі фруктові, 330 г — −40%, 50,90 грн

AXA Muesli шоколадні з медом, 330 г — −40%, 50,90 грн

М’ясні та ковбасні вироби

Значні знижки діють і на ковбасну продукцію торгової марки "М’ясна лавка" та інші позиції м’ясного асортименту.

Ковбаса "М’ясна лавка" Своє ліга Золотиста, с/в — −40%, 336,89 грн

Виріб м’ясний, ковбасний ряд, 420 г (гурман із сиром) — −40%, 65,90 грн

Ковбаса "М’ясна лавка" Своє ліга Молочна, 0,55 кг — −40%, 107,90 грн

Ковбаса "М’ясна лавка" Своє ліга Шинкова, 0,5 кг — −40%, 137,90 грн

Сири

У межах акції подешевшали й окремі молочні продукти.

Сир плавлений, 70 г (зі смаком грибів та фірмовий) — −37%, 13,90 грн

Напівфабрикати

Для швидкого приготування страв у продажу зі знижкою є й популярні напівфабрикати.

Пельмені "Три Ведмеді" фірмові зі свининою та яловичиною, 0,85 кг — −40%, 159,90 грн.

Ціни на продукти в "АТБ". Фото: скрін з магазину

Інші 10 товарів зі знижками від 35 до 39%

Знижки також торкнулися популярних чаїв бренду Tea Moments. Покупцям пропонують кілька смаків у форматі пірамідок:

трав’яний чай із цитрусом, м’ятою та бузиною — 47,30 грн;

зелений чай зі смаком полуниці та тропічних фруктів — 46,30 грн;

чорний чай із цитрусовими нотами — 46,30 грн.

Усі позиції продаються зі знижкою близько 36%.

Любителі кави також можуть скористатися акційними пропозиціями. Зокрема:

розчинна кава Nescafe Gold (280 г) — 404,90 грн;

розчинна кава Nescafe Gold (200 г) — 299,90 грн;

розчинна кава Nescafe Espresso (150 г) — 305,30 грн;

мелена кава Fort Intense Taste (225 г) — 125,50 грн.

Серед акційних товарів представлено й снеки. Наприклад, нагетси (400 г) можна придбати за 69,90 грн, що приблизно на третину дешевше від стандартної вартості.

На чому зекономити в "АТБ". Фото: скрін з магазину

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові діють великі знижки на продукти у популярному магазині