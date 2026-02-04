До 58%: у Харкові діють великі знижки на продукти у популярному магазині (фото)

Можна придбати 10 різних товарів

У магазинах "Чудо Маркет" оновили акційні пропозиції на популярні товари повсякденного вжитку. Покупцям пропонують знижки на напої, продукти, побутову хімію та речі для дому, а частина товарів продається майже вдвічі дешевше.

Знижки діють з 3 до 16 лютого 2026 року. Детальніше про них написав "Телеграф".

Серед пропозицій:

Напої та продукти:

Кавовий напій Jaffa Ice Coffee 0,25 л — 24,90 грн (знижка 58%, стара ціна 59,89 грн).

— 24,90 грн (знижка 58%, стара ціна 59,89 грн). Ковбаса варена "Лікарська" ДСТУ (вагова) — 15,99 грн (знижка 48%, було 30,97 грн).

— 15,99 грн (знижка 48%, було 30,97 грн). Чай Monomax 1001 Nights, 80 пакетиків — 59,90 грн (знижка 38%, було 96,49 грн).

— 59,90 грн (знижка 38%, було 96,49 грн). Чай Sherlock Secrets (в асортименті) — 49,50 грн (знижка 44%, було 88,13 грн).

— 49,50 грн (знижка 44%, було 88,13 грн). Чай G’tea пакетований (в асортименті) — від 49,90 грн (знижка приблизно 41%).

— від 49,90 грн (знижка приблизно 41%). Мармелад желейний "Стимул", 100 г — 11,99 грн (знижка 45%, було 21,68 грн).

Одяг та дрібні товари:

Жіночі махрові шкарпетки — 29,90 грн (знижка 40%, було 49,90 грн).

Побутова хімія та товари для дому:

Засоби для прибирання Galax (в асортименті) — 69,90 грн (знижка 54%, було 150,70 грн).

— 69,90 грн (знижка 54%, було 150,70 грн). Мочалки для душу (в асортименті) — 39,90 грн (знижка близько 43%, додатково вказано бонус 5% на карту лояльності)

— 39,90 грн (знижка близько 43%, додатково вказано бонус 5% на карту лояльності) Кухонні аксесуари (в асортименті) — від 12,90 грн (знижка приблизно 48%)

Ціни на продукти та товари в "Чудо Маркет". Фото: Телеграф

