Рус

Шалені знижки в "Аврорі". Що можна придбати втричі дешевше вже зараз

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Акції в "Аврорі" Новина оновлена 05 лютого 2026, 09:53
Акції в "Аврорі". Фото Колаж "Телеграфу"

Є товари, які коштують всього 2 грн

Українці можуть заощадити чимало грошей, купуючи товари на знижках, зокрема в магазині "Аврора". Наразі там діють великі знижки на популярні товари.

Про це розповіла користувачка у Threads. Зауважимо, що знижки на товари діють до 8 лютого за наявності акційної позиції.

На які товари знижено ціну:

  • Набір цукерок шоколадних подарунковий Millennium Golden Nut, 150 г продають за 29 грн замість 169 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Цукерки по акції в Аврорі
  • Форма для льоду — 2 грн замість 19 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Формочки для льоду по акції в Аврорі
  • Квітка декоративна штучна, різний асортимент коштує 99 грн замість 169 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Штучна квітка по акції в Аврорі
  • Ємність для солі або перцю у формі зірок — 9 грн замість 19 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Єміність для солі по акції в Аврорі
  • Набір затискачів для пакетів 5 шт продають за 29 грн замість 39 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Затискачі по акції в Аврорі
  • Набір склянок низьких 245 млх6 шт/уп коштує 99 грн замість 149 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Склянки по акції в Аврорі
  • Набір келихів для вина 450 мл/2 шт — 169 грн замість 199 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Келихи по акції в Аврорі
  • Чешка порцелянова 77 грн замість 99 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Чашка по акції в Аврорі
  • Ємність для сипучих продуктів 1 л — 29 грн, ціну знижено на 26% з 39 грн.
Акції в Аврорі до 8 лютого
Акції в Аврорі до 8 лютого

Чому товари продаються по акції?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, які мають дефекти. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

  • Звільнення полиць для нових постачань.
  • Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
  • Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, які товари в "АТБ" можна придбати по знижках до 10 лютого.

Теги:
#Акція #Аврора #Знижки