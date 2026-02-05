Шалені знижки в "Аврорі". Що можна придбати втричі дешевше вже зараз
Є товари, які коштують всього 2 грн
Українці можуть заощадити чимало грошей, купуючи товари на знижках, зокрема в магазині "Аврора". Наразі там діють великі знижки на популярні товари.
Про це розповіла користувачка у Threads. Зауважимо, що знижки на товари діють до 8 лютого за наявності акційної позиції.
На які товари знижено ціну:
- Набір цукерок шоколадних подарунковий Millennium Golden Nut, 150 г продають за 29 грн замість 169 грн.
- Форма для льоду — 2 грн замість 19 грн.
- Квітка декоративна штучна, різний асортимент коштує 99 грн замість 169 грн.
- Ємність для солі або перцю у формі зірок — 9 грн замість 19 грн.
- Набір затискачів для пакетів 5 шт продають за 29 грн замість 39 грн.
- Набір склянок низьких 245 млх6 шт/уп коштує 99 грн замість 149 грн.
- Набір келихів для вина 450 мл/2 шт — 169 грн замість 199 грн.
- Чешка порцелянова 77 грн замість 99 грн.
- Ємність для сипучих продуктів 1 л — 29 грн, ціну знижено на 26% з 39 грн.
Чому товари продаються по акції?
Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, які мають дефекти. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
Раніше "Телеграф" розповідав, які товари в "АТБ" можна придбати по знижках до 10 лютого.