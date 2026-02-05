Шалені знижки в "Аврорі". Що можна придбати втричі дешевше вже зараз

Є товари, які коштують всього 2 грн

Українці можуть заощадити чимало грошей, купуючи товари на знижках, зокрема в магазині "Аврора". Наразі там діють великі знижки на популярні товари.

Про це розповіла користувачка у Threads. Зауважимо, що знижки на товари діють до 8 лютого за наявності акційної позиції.

На які товари знижено ціну:

Набір цукерок шоколадних подарунковий Millennium Golden Nut, 150 г продають за 29 грн замість 169 грн.

Цукерки по акції в Аврорі

Форма для льоду — 2 грн замість 19 грн.

Формочки для льоду по акції в Аврорі

Квітка декоративна штучна, різний асортимент коштує 99 грн замість 169 грн.

Штучна квітка по акції в Аврорі

Ємність для солі або перцю у формі зірок — 9 грн замість 19 грн.

Єміність для солі по акції в Аврорі

Набір затискачів для пакетів 5 шт продають за 29 грн замість 39 грн.

Затискачі по акції в Аврорі

Набір склянок низьких 245 млх6 шт/уп коштує 99 грн замість 149 грн.

Склянки по акції в Аврорі

Набір келихів для вина 450 мл/2 шт — 169 грн замість 199 грн.

Келихи по акції в Аврорі

Чешка порцелянова 77 грн замість 99 грн.

Чашка по акції в Аврорі

Ємність для сипучих продуктів 1 л — 29 грн, ціну знижено на 26% з 39 грн.

Акції в Аврорі до 8 лютого

Чому товари продаються по акції?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, які мають дефекти. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Раніше "Телеграф" розповідав, які товари в "АТБ" можна придбати по знижках до 10 лютого.