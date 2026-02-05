Нові знижки в "АТБ": що можна прямо зараз урвати за дуже низькою ціною
Великі знижки дозволяють суттєво економити
У мережі супермаркетів "АТБ" оновилися пропозиції щотижневої акції. У зв’язку з цим на багато товарів було встановлено знижки, які дозволяють заощаджувати сотні гривень.
"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ по акції до 10 лютого (включно).
- Ковбаса молочна "М’ясна лавка/Своя лінія" (шт) — 107 гривень замість 179 (знижка 40%)
- Сир напівтвердий пластинками "Ryki" Маасдам (упаковка) — 61 гривня замість 87 (знижка 29%)
- Сьомга слабосолона "Своя лінія" (100г) — 104 гривні замість 139 (знижка 25%)
- Миючий засіб "Neo" (0,5л) — 35 гривень замість 56 (знижка 37%)
- Кава розчулена "Nescafe Gold" (200г) — 299 замість 470 (знижка 36%)
Чому продукти продаються по акції?
Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на продукти, у яких добігають кінця терміни придатності. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
