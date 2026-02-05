Нові знижки в "АТБ": що можна прямо зараз урвати за дуже низькою ціною

Великі знижки дозволяють суттєво економити

У мережі супермаркетів "АТБ" оновилися пропозиції щотижневої акції. У зв’язку з цим на багато товарів було встановлено знижки, які дозволяють заощаджувати сотні гривень.

"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ по акції до 10 лютого (включно).

Ковбаса молочна "М’ясна лавка/Своя лінія" (шт) — 107 гривень замість 179 (знижка 40%)

Сир напівтвердий пластинками "Ryki" Маасдам (упаковка) — 61 гривня замість 87 (знижка 29%)

Сьомга слабосолона "Своя лінія" (100г) — 104 гривні замість 139 (знижка 25%)

Миючий засіб "Neo" (0,5л) — 35 гривень замість 56 (знижка 37%)

Кава розчулена "Nescafe Gold" (200г) — 299 замість 470 (знижка 36%)

Знижки в АТБ

Чому продукти продаються по акції?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на продукти, у яких добігають кінця терміни придатності. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

