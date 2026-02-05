Рус

Нові знижки в "АТБ": що можна прямо зараз урвати за дуже низькою ціною

Денис Подставной
Великі знижки дозволяють суттєво економити

У мережі супермаркетів "АТБ" оновилися пропозиції щотижневої акції. У зв’язку з цим на багато товарів було встановлено знижки, які дозволяють заощаджувати сотні гривень.

"Телеграф" розповідає про 5 товарів, які можна придбати в АТБ по акції до 10 лютого (включно).

  • Ковбаса молочна "М’ясна лавка/Своя лінія" (шт) — 107 гривень замість 179 (знижка 40%)
  • Сир напівтвердий пластинками "Ryki" Маасдам (упаковка) — 61 гривня замість 87 (знижка 29%)
  • Сьомга слабосолона "Своя лінія" (100г) — 104 гривні замість 139 (знижка 25%)
  • Миючий засіб "Neo" (0,5л) — 35 гривень замість 56 (знижка 37%)
  • Кава розчулена "Nescafe Gold" (200г) — 299 замість 470 (знижка 36%)
Знижки в АТБ
Знижки в АТБ

Чому продукти продаються по акції?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на продукти, у яких добігають кінця терміни придатності. Однак найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

  • Звільнення полиць для нових постачань.
  • Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
  • Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі є унікальне зелене АТБ.

